France info – «ослабляет французскую армию» — во Франции обеспокоены поставками лёгких танков на Украину

Некоторые французские политики и эксперты выразили беспокойство в связи с решением Парижа поставить Украине лёгкие колёсные бронемашины AMX-10RC, рассказывает France info. Они опасаются, что передача части танков ослабит французскую армию и снизит подготовку войск, несмотря на их скорую замену новыми танками Jaguar.

Военная помощь Франции Украине приняла новый оборот: Елисейский дворец должен поставить лёгкие боевые танки AMX-10RC. В администрации президента не уточнили ни число бронемашин, ни сроки поставки, но некоторые политики уже принялись возмущаться.

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По словам экспертов, Украине должны поставить около двадцати танков AMX-10RC. Эта модель колёсного бронированного автомобиля с пушкой создавалась в 1970-е годы. Она представляет собой очень манёвренную разведывательную машину, которая может дать отпор в случае нападения. Её использовали во всех внешних военных операциях, в которых принимала участие Франция, и она по-прежнему стоит на вооружении.

Но как сильно французской армии будет не хватать этих бронемашин? Франция располагает примерно 200 танками AMX-10RC, что даёт ей некоторую свободу действий. Кроме того, в данный момент эта модель в стадии замены.

МАРК ШАССИЛАН, инженер и консультант по обороне и безопасности: Сейчас ситуация с парком AMX-10RC благоприятная, потому что уже запущена конвейерная сборка танков на замену. То есть благодаря умеренной промышленной нагрузке мы сможем быстро компенсировать подаренные Украине бронемашины новыми танками Jaguar в рамках программы «Скорпион».

Однако другой эксперт считает, что правительство в случае поставок всё же должно сохранить достаточный запас танков.

ЙОАНН МИШЕЛЬ, научный сотрудник Международного института стратегических исследований: Поставки 20,40, 60 танков Украине не обязательно станут проблемой, но если зайти слишком далеко, можно снизить подготовку войск. Конечно, бронемашины заменят в ближайшие годы, однако люди должны проходить подготовку сейчас, чтобы потом они смогли подготовить тех, кто придёт на замену.

Как бы то ни было, Франция не станет единственной страной, которая вооружит украинскую армию современными танками, произведёнными на Западе. Германия и США также объявили о поставках похожих бронемашин: около 40 Marder от Берлина и примерно 50 Bradley от Вашингтона.

Дата выхода в эфир 11 января 2023 года.