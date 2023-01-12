 

США подтвердили готовность применить для защиты Японии американское ядерное оружие

12.01.2023, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Японии в том числе при помощи ядерных вооружений, говорится в совместном заявлении американского и японского правительств по итогам переговоров глав МИД и военных ведомств двух стран в Вашингтоне.

В совместном заявлении сторон Соединенные Штаты вновь заявили о своей непоколебимой приверженности обороне Японии в соответствии со статьей пять Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с применением всех средств военного потенциала, включая ядерные, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что участники встреч в столице США в деталях обсудили вопросы, связанные с прикрытием Японии американским ядерным зонтиком и подтвердили намерение обеих стран углублять содержательные дискуссии в рамках диалога о расширенном сдерживании потенциального противника и различных встреч высокого уровня.

Напомним, в сентябре минувшего года Пентагон уже обещал обеспечить защиту Японии  от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10.20 / США заявили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции в НАТО

21.02.22 / Пожилые петербуржцы боятся выходить на улицу из-за скользких тротуаров и снежных завалов

19.01.22 / Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

19.10.20 / «Большому Брату и не снилось» – современные возможности слежки давно превзошли фантазии Оруэлла

19.04.22 / Парламент Эстонии собрался обсудить демонтаж памятников советским солдатам

27.06.20 / Оператор ГТС Украины принял меры в связи с наводнением в стране

01.11.21 / Hubble заснял спиральную галактику после двойного взрыва сверхновых

17.06.21 / В мире: Почему Зеленского расстроили переговоры лидеров РФ и США

20.08.21 / США решили не требовать деньги с беженцев за эвакуацию из Афганистана

04.08.21 / Виноделы призвали правительство устранить все проблемы при реализации нового закона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика