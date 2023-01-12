США подтвердили готовность применить для защиты Японии американское ядерное оружие

Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Японии в том числе при помощи ядерных вооружений, говорится в совместном заявлении американского и японского правительств по итогам переговоров глав МИД и военных ведомств двух стран в Вашингтоне.

В совместном заявлении сторон Соединенные Штаты вновь заявили о своей непоколебимой приверженности обороне Японии в соответствии со статьей пять Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с применением всех средств военного потенциала, включая ядерные, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что участники встреч в столице США в деталях обсудили вопросы, связанные с прикрытием Японии американским ядерным зонтиком и подтвердили намерение обеих стран углублять содержательные дискуссии в рамках диалога о расширенном сдерживании потенциального противника и различных встреч высокого уровня.

Напомним, в сентябре минувшего года Пентагон уже обещал обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала.

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