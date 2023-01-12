 

Шеф Пентагона Остин: США не считают активное движение кораблей ВМС КНР вокруг Тайваня признаком неизбежного вторжения

12.01.2023, 6:20, Новости дня
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Соединенные Штаты фиксируют активное движение военных кораблей ВМС КНР вокруг Тайваня, но не считают потенциальное вторжение сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на остров неизбежным, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Остин сообщил, что США заметили возросшую активность военных кораблей вокруг Тайваня. По его словам, в Пентагоне считают, что это попытка Китая установить новую норму. При этом шеф Пентагона выразил сомнение в том, что это говорит о неизбежности вторжения, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову четырех кораблей и 57 самолетов НОАК.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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