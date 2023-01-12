Шеф Пентагона Остин: США не считают активное движение кораблей ВМС КНР вокруг Тайваня признаком неизбежного вторжения
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Соединенные Штаты фиксируют активное движение военных кораблей ВМС КНР вокруг Тайваня, но не считают потенциальное вторжение сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на остров неизбежным, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Остин сообщил, что США заметили возросшую активность военных кораблей вокруг Тайваня. По его словам, в Пентагоне считают, что это попытка Китая установить новую норму. При этом шеф Пентагона выразил сомнение в том, что это говорит о неизбежности вторжения, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову четырех кораблей и 57 самолетов НОАК.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет