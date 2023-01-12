Шеф Пентагона Остин: США не считают активное движение кораблей ВМС КНР вокруг Тайваня признаком неизбежного вторжения

Соединенные Штаты фиксируют активное движение военных кораблей ВМС КНР вокруг Тайваня, но не считают потенциальное вторжение сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на остров неизбежным, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Остин сообщил, что США заметили возросшую активность военных кораблей вокруг Тайваня. По его словам, в Пентагоне считают, что это попытка Китая установить новую норму. При этом шеф Пентагона выразил сомнение в том, что это говорит о неизбежности вторжения, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову четырех кораблей и 57 самолетов НОАК.

—