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12.01.2023, 6:20, Новости дня
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Американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на военную службу, сообщил член Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

Во время выступления в институте Брукингса конгрессмен заявил, что США совершенно точно столкнулись с проблемой набора рекрутов. По мнению Смита, который ранее возглавлял комитет Палаты представителей по вооруженным силам, одной их главных причин нехватки новобранцев стала пандемия. Он также отметил, что рекрутеры были лишены возможности пополнения армейских рядов в образовательных учреждениях, передает РИА «Новости».

Напомним, в июле минувшего года американские СМИ сообщали, что Вооруженные силы США столкнулись с острым недобором призывников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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