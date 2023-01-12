 

Лучшие в индустрии: Названы имена победителей премии “Золотой глобус” в 2023 году

12.01.2023, 6:05, Разное
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Как пишет Пятый канал, в качестве ведущего мероприятия выбрали стендап-комика Джеррода Кармайкла – он-то и сообщал собравшимся в зале звездам об их победах. К слову, предоскаровский наградной сезон подарил зрителям много неожиданностей. Итак, кто же отличился?

Наверное, самым удачным ушедший год стал для Стивена Спилберга. Во-первых, по данным телеканала “360”, он был признан лучшим режиссером. А во-вторых, его картина “Фабельманы” стала лауреатом в номинации “Лучший драматический фильм”. Среди режиссеров лучшим оказался не только он. Свои статуэтки забрали Гильермо Дель Торо и Мартин МакДонах.

Лучшей исполнительницей женской роли в мини-сериале, сериале-антологии или телевизионном фильме стала Рут Лэнгмор, которая появилась в картине от Netflix под названием “Озарк”. Лучшей драматической актрисой признали Кейт Бланшетт, исполнившая роль Лидии в фильме “Тар”. Также отличилась Ру Беннет: ей вручили статуэтку за лучшую женскую роль в драматическом сериале “Эфория”, который в последние годы пользуется огромным успехом у подростков.

А что насчет мужчин? Остин Батлер завоевал награду в номинации “Лучшая мужская роль в драме”, сыграв Элвиса Пресли. Эван Питерс взял свою статуэтку за участие в сериале “Монстр: История Джеффри Дамера”, повествующем о серийном убийце. А для Джереми Аллена Уайта полученная награда стала первой – он отличался из-за роли в картине “Медведь”.


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