 

В Таиланде хотят брать деньги с иностранных туристов

12.01.2023, 6:05, Разное
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В Таиланде с иностранных туристов будут брать деньги за въезд в страну. Уточняется, что идет о 300 бат (9 долларов).

“Власти планируют начать взимать сбор в размере 300 бат с иностранных туристов. Cобранные деньги будут использованы для поддержки посетителей, пострадавших в авариях, и развития туристических направлений”, — цитирует слова министра туризма и спорта URA.ru. Взымать средства планируется с июня текущего года.


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