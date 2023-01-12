В Таиланде хотят брать деньги с иностранных туристов

В Таиланде с иностранных туристов будут брать деньги за въезд в страну. Уточняется, что идет о 300 бат (9 долларов).

“Власти планируют начать взимать сбор в размере 300 бат с иностранных туристов. Cобранные деньги будут использованы для поддержки посетителей, пострадавших в авариях, и развития туристических направлений”, — цитирует слова министра туризма и спорта URA.ru. Взымать средства планируется с июня текущего года.