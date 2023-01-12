BFM TV – на фоне засухи и энергокризиса во Франции вырастет цена на оливковое масло

Французские производители оливкового масла предупреждают, что им придётся поднять цену на свою продукцию из-за неурожая, вызванного засухой, передаёт BFM TV. Кроме того, резко выросли стоимость сырья и тарифы на электричество, поэтому представители отрасли просят правительство о финансовой поддержке, без которой они не смогут продолжить работу.

На этом участке в 9 гектар собирают последние оливки, но, как и в прошлом году, урожай скудный. В мае на деревьях этой производительницы, которые растут на высоте 400 и 180 метров над уровнем моря, солнце спалило почти все цветки.

ЛОРАНС ЛЕССАТИНИ, производитель оливкового масла и председатель межпрофессионального союза производителей оливок в Ницце: Это означает никакой пыльцы, никаких оливок и пропавший год. На ветке, если я возьму вот эту, в каждом узле должен быть цветок, то есть оливка, но на этой их совсем нет.

К счастью, в этом году оливки полны масла, но этого будет недостаточно для поддержания цен: стоимость сырья резко выросла, поэтому этой производительнице пришлось адаптироваться.

ЛОРАНС ЛЕССАТИНИ: Мне без разницы, что она растёт. Мне нравится эта бутылка, я хочу оставить её. Мой покупатель заплатит — мне придётся повысить цену на бутылку ещё на несколько евро.

На фоне всё более жаркого и сухого лета Сельскохозяйственная палата Приморских Альп получила постановление о начале бедственного положения в сельском хозяйстве.

ЖАН-ФИЛИПП ФРЕР, производитель оливкового масла и вице-председатель Сельскохозяйственной палаты Приморских Альп: Мы, профессионалы в этой области, не сможем протянуть ещё один год без поддержки. Нам она нужна. Так что благодаря такому подтверждению, к счастью, госслужбы и префект приняли меры, чтобы мы уже начали получать денежную помощь.

Со сложностями в этой отрасли уже столкнулись заброшенные мельницы. Их траты за электроэнергию подскочили в пять раз, при этом они не могут воспользоваться правительственной скидкой на тарифы.

ЖАН-ЛЮК СПИНЕЛЛИ, производитель оливкового масла и управляющий мельницы в Кастанье: Когда я работаю на полную, плачу 1,1 тысячи евро в месяц, а теперь эта сумма перевалила за 6 тысяч. Если правительство ничего не сделает, многие из нас не переживут следующий сезон.

Сейчас в департаменте насчитывается 20 работающих мельниц, тогда как 80 лет назад их было 200.

Дата выхода в эфир 11 января 2023 года.