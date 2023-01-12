Fox News – в сенате потребовали от Белого дома представить отчёт о расходах на Украину

Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс призвал администрацию Байдена отчитаться в общей сумме, выделенной из бюджетных средств на поддержку Украины, пишет Fox News. По словам политика, Белый дом также должен рассказать, как использовались эти фонды.



AP

Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс намерен потребовать у администрации Байдена «полный комплексный» отчёт о точной сумме военной помощи, которую Соединённые Штаты предоставили Украине с февраля 2022 года, пишет Fox News. На основе этих данных конгрессмены примут решение о сообразности дополнительных расходов.

Американский телеканал получил эксклюзивный доступ к письму Вэнса, которое тот намерен отправить главе Административно-бюджетного управления (OMB) Шаланде Янг. Пока обращение распространяется среди республиканцев в сенате и Палате представителей. «С февраля прошлого года конгресс потратил на поддержку Украины более 100 миллиардов долларов, однако мы не имеем ни малейшего представления, на что пошли эти деньги, — заявил в интервью Fox News республиканец Дэн Бишоп из Палаты представителей, который подписался под письмом. — Народ Америки имеет право знать, на что именно идут его деньги». По его словам, «крайне необходим детальный, прозрачный отчёт».

В послании Вэнса говорится о недавних тратах, вместе с которыми общая сумма, выделенная для Украины и стран, «затронутых ситуацией на Украине», достигла $114 млрд. В то же время сенатор указывает, что сюда не входят дополнительные траты, о которых ранее просил Вашингтон. В послании подчёркивается, что генеральные инспекторы Минобороны уже поднимали вопрос о том, как Пентагон тратит бюджет на эти фонды.

Джей Ди Вэнс считает, что отчёт должен содержать «полный учет общих бюджетных полномочий», включая обязательства, ассигнования и издержки по каждому счёту. «В отчете также должен быть указан список стран, которые, как считает администрация, «затронуты ситуацией на Украине», и учёт бюджетных средств, которые администрация намерена предоставить каждой из этих стран в связи с ситуацией на Украине», — пишет сенатор в своём обращении.

Вэнс требует предоставить ответ на его послание до 7 февраля. В интервью Fox News он указал, что администрация Байдена по закону должна отправить конгрессу этот отчёт в конце месяца, однако его следует расширить и рассказать, сколько денег отправлено на Украину и «как эти фонды использовались». «Я не намерен расслабиться и позволить администрации Байдена держать эту информацию в секрете, — подчеркнул сенатор. — Я рассчитываю получить этот отчёт до указанного в письме крайнего срока».