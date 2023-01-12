США подтвердили распространение действия договора с Японией о гарантиях безопасности на оспариваемые КНР острова Сенкаку

Острова Сенкаку (Дяоюйдао), подконтрольные Японии и являющиеся предметом территориального спора с Китаем, подпадают под действие договора о безопасности между Японией и США, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии в Вашингтоне.

В подчеркивается в совместном заявлении сторон, США подтвердили, что пятая статья Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией распространяется на острова Сенкаку, передает ТАСС.

Согласно пятой статье Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

В совместном заявлении сторон также говорится, что министры иностранных дел и обороны США и Японии осудили активизировавшиеся попытки Китая в одностороннем порядке силовыми методами изменить статус-кво в Восточно-Китайском море, включая действия, направленные на подрыв контроля Токио над обозначенным островами.

Главы внешнеполитических и оборонных ведомство двух стран также подвергли критике действия Китая в Южно-Китайском море, назвав их незаконными и провокационными.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Китай серьезным общим вызовом для Соединенных Штатов и Японии. Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о планах Соединенных Штатов к 2025 году расширить присутствие американских морских пехотинцев в Японии, сформировав новый полк для обороны прибрежной зоны.

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