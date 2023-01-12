 

Центры московского долголетия в 2022 году посетили более миллиона раз

12.01.2023, 4:41, Разное
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Активное участие в проекте принимает более 205 тысяч москвичей старшего возраста. Для них открыто свыше 12 тысяч групп по 30 разным направлениям.

Для участников проводят кулинарные, творческие, спортивные и интеллектуальные мероприятия. Каждый может выбрать занятие по душе и найти единомышленников.

Центры долголетия становятся местом, где можно реализовать любые творческие, музыкальные, кулинарные и прочие идеи, отметил Стружак. Количество клубов ежегодно растет, а вместе с этим увеличивается число посетителей, сказал глава департамента.

“За прошлый год мы действительно поставили рекорд — миллион посещений. В этом году мы и дальше продолжим создавать все условия, чтобы москвичи приходили в комфортные центры и могли участвовать в любых активностях”, – передает слова чиновника портал mos.ru.

Только в 2022 году в столице появилось 50 центров долголетия. В 2023-м планируется открытие новых клубов.

Один из центров появится в районе Лианозово. Он расположится в здании социального обслуживания по адресу: Алтуфьевское шоссе, 91Б. Там оборудуют актовый и многофункциональный спортивный залы, творческие мастерские, тихую гостиную и прочие локации.

Москва продолжает наращивать расходы на реализацию программы. В 2023 году на эти цели выделено 3,9 миллиарда рублей. Занятия в рамках проекта останутся бесплатными и доступными в каждом районе.


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