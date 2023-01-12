“Я в шоке”: к тюменцам в гости зашла дикая рысь – видео

Кошка в качестве домашнего питомца – привычное дело для россиян. А большая дикая кошка? Вот она может вызвать у людей настоящий шок. Непередаваемые ощущения жители Тюмени зафиксировали на камеру.

В к ним в гости зашла настоящая рысь. Животное повалялось в снегу на участке дома, а потом на камеру продемонстрировала грациозную походку. Посмотреть на незваного гостя слетелась вся семья.

“Я в шоке” и другие восторженные крики были слышны на кадрах. Местные жители сняли рысь на видео и опубликовали его в одном из городских пабликов.