CBS News – республиканцы инициировали расследование в отношении Байдена из-за его обращения с секретными документами

Обнаруженные засекреченные документы времён вице-президентства Байдена вызывают всё больше вопросов. Кто имел к ним доступ? Есть ли где-то ещё подобные бумаги? И, самый главный, почему демократы не раскрыли информацию о них до промежуточных выборов? CBS News уверяет, что республиканцы намерены добиваться ответов.

Здесь в Вашингтоне появились новости о тех самых документах Байдена. Стало известно, что они относятся к категории совершенно секретных. Представители Республиканской партии требуют ответов после того, как CBS News первыми сообщили, что около 10 документов с отметками о секретности были обнаружены в офисе, который Байден когда-то использовал.

Министерство юстиции приступило к изучению этого вопроса. С подробностями корреспондент CBS News Адриана Диаз.

ЖУРНАЛИСТ: Господин президент, это правда, что вы нарушили правила обращения с секретными документами?

Сегодня в Мехико президент Байден игнорировал все вопросы об обращении с секретными бумагами. И это на следующий день после того, как CBS News первым сообщил об обнаружении 2 ноября примерно 10 документов с пометкой «секретно», относящихся ко времени его работы вице-президентом. Это произошло в этом здании, где у Байдена был офис, всего в 10 кварталах от Белого дома.

Источник сообщил CBS News, что документы были в коробке в запертом шкафу и относились к разным уровням секретности, включая «особо секретные». Сегодня возглавляемая республиканцами специальная комиссия объявила о начале расследования и запросила у Белого дома все документы из личного офиса Байдена и список лиц, имевших доступ к нему.

ДОН БЭЙКОН, представитель Республиканской партии: О тех секретных документах было известно до выборов. Их намеренно спрятали от американцев. Я считаю, это неправильно.



Проводят параллели с расследованием в отношении хранения засекреченных материалов у Дональда Трампа в прошлом году. Тогда он проигнорировал многочисленные запросы предоставить их комиссии, после чего в ходе обыска было обнаружено более 300 документов в его поместье в Мар-а-Лаго.

Корреспондент CBS Роберт Костас побеседовал с бывшим вице-президентом Майком Пенсом.

МАЙК ПЕНС: Американские граждане видят, как относятся к президенту Байдену после обнаружения секретных документов времён его вице-президентства и как совершенно иначе обращаются с президентом Трампом. Да, обращение с засекреченными материалами — очень серьёзный вопрос в нашей стране, и нам надо воспринимать его должным образом. Но и обращение должно быть равным и соответствовать закону.

Источник сообщил CBS News, что расследование Министерства юстиции, возглавляемое назначенцем Трампа прокурором Джоном Лаушем, почти закончено. Продолжают выяснять возможность существования секретных документов в других местах.

Сегодня бывший президент поинтересовался, почему Министерство юстиции не сообщило об обнаружении засекреченных материалов в офисе Байдена до выборов. Демократы отрицают любые правонарушения в отношении Байдена.

ЖУРНАЛИСТ: Разве не стоило сообщить о секретных документах до промежуточных выборов?

ПИТ АГИЛАР, представитель от Калифорнии: Президент Байден передал информацию в архив и правоохранительные органы. Именно такой и должна быть процедура.

АДРИАНА ДИАЗ: Республиканцы также сделали запрос директору Национальной разведки, чтобы оценить ущерб и проверить, произошла ли утечка каких-либо государственных секретов. Новый председатель палаты представителей по разведке подтвердил вероятность, что Байден нарушил закон о президентских отчётах и закон о шпионаже.

ВЕДУЩАЯ: Это была Адриана Диаз с последними подробностями. Спасибо.

Дата выхода в эфир 10 января 2023 года.