 

DWN – Кувейт намерен заменить Россию на европейском рынке нефтепродуктов

12.01.2023, 3:50, Разное
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Кувейт рассчитывает резко нарастить выпуск и экспорт своих нефтепродуктов в 2023 году, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Отмечается, что основным экспортным приоритетом является европейский рынок, потому что с 5 февраля в ЕС вступает в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.


AP

В 2023 году Кувейт намерен нарастить экспорт своего дизельного и авиационного топлива в Европу, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Таким образом страна намерена заполнить пробелы в обеспечении, образовавшиеся на европейском рынке после снижения поставок энергоресурсов из России.

Согласно данным одного источника, Кувейт намерен нарастить поставки дизельного топлива на 50 тыс. баррелей в день, а поставки керосина удвоить до уровня в 5 миллионов тонн. Как отмечает издание, с 5 февраля в ЕС вступает в силу запрет на ввоз нефтепродуктов из России, что может создать дефицит на европейском рынке. Кроме того, запрет приведёт к резкому росту цен на дизтопливо и прочие нефтепродукты. Согласно оценке JPMorgan, в конце 2022 года ЕС ежедневно закупал почти 1,3 миллионов баррелей российских нефтепродуктов: примерно половина от этого объёма пришлась на дизтопливо.

Как отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, в последние годы Кувейт вложил крупные суммы в модернизацию своей нефтеперерабатывающей отрасли. За счёт постройки новых нефтеперерабатывающих заводов страна намерена резко нарастить экспорт своей продукции. С выводом на полную мощность одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих объектов Аль-Зур Кувейт сможет довести ежедневный выпуск нефтепродуктов до 1,5 миллионов баррелей. Издание также отмечает, что свои поставки в Европу намерены нарастить и другие ближневосточные страны, такие как ОАЭ и Саудовская Аравия. 


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