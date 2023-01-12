 

Россия помогла иностранным самолетам во время сбоя системы уведомлений в США

12.01.2023, 3:35, Новости дня
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Во время сбоя системы уведомлений в США Россия помогала иностранным самолетам, информирует Росавиация.

Там сообщили, что «руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», передает РИА «Новости».

Помощь была оказана самолетам, выполняющим транзитные перелеты с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находившимся на момент сбоя системы в воздухе.

Ранее сообщалось, что США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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