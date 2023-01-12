Россия помогла иностранным самолетам во время сбоя системы уведомлений в США
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Во время сбоя системы уведомлений в США Россия помогала иностранным самолетам, информирует Росавиация.
Там сообщили, что «руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», передает РИА «Новости».
Помощь была оказана самолетам, выполняющим транзитные перелеты с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находившимся на момент сбоя системы в воздухе.
Ранее сообщалось, что США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет