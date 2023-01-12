Госсекретарь США Блинкен: Китай является самым серьезным общим вызовом для Соединенных Штатов и Японии

Китай является самым серьезным общим вызовом для США и Японии, а также для их союзников и партнеров, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

После состоявшейся в Вашингтоне встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии Блинкен заявил, что Вашингтон и Токио пришли к согласию о том, что Китай является крупнейшим общим стратегическим вызовом для Вашингтона и Токио, а также для их союзников и партнеров, передает ТАСС.

Кроме того, продолжил Блинкен, Вашингтон и Токио вместе поддерживают Украину в свете проведения специальной военной операции РФ. Как сообщил госсекретарь США, перед лицом этих и других вызовов США и Япония обсуждают углубление координации, в том числе в военной сфере, включая увеличения числа совместных учений. Блинкен также приветствовал намерение Японии в два раза увеличить оборонные расходы к 2027 году.

Накануне Палата представителей США создала спецкомитет по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая. Лидер республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти сообщил, что комитет будет расследовать зависимость Соединенных Штатов от Китая, чтобы положить ей конец.

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