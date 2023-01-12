 

Госсекретарь США Блинкен: Китай является самым серьезным общим вызовом для Соединенных Штатов и Японии

12.01.2023, 3:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китай является самым серьезным общим вызовом для США и Японии, а также для их союзников и партнеров, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

После состоявшейся в Вашингтоне встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии Блинкен заявил, что Вашингтон и Токио пришли к согласию о том, что Китай является крупнейшим общим стратегическим вызовом для Вашингтона и Токио, а также для их союзников и партнеров, передает ТАСС.

Кроме того, продолжил Блинкен, Вашингтон и Токио вместе поддерживают Украину в свете проведения специальной военной операции РФ. Как сообщил госсекретарь США, перед лицом этих и других вызовов США и Япония обсуждают углубление координации, в том числе в военной сфере, включая увеличения числа совместных учений. Блинкен также приветствовал намерение Японии в два раза увеличить оборонные расходы к 2027 году.

Накануне Палата представителей США создала спецкомитет по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая. Лидер республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти сообщил, что комитет будет расследовать зависимость Соединенных Штатов от Китая, чтобы положить ей конец.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03.21 / El Periódico предрекла провал набирающему обороты вакцинному туризму

07.11.21 / Стало известно о глобальном потеплении далекого прошлого

16.12.21 / Италия указала на связь санкций против «Северного потока – 2» и цен на газ

31.07.22 / Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге

25.01.22 / Политолог Соколовская: “Схемно-хороводные” протесты ФЛП должны были всколыхнуть страну против законодательства, спасающего страну от банкротства

02.12.21 / Нефть подорожала в преддверии заседания ОПЕК+

12.09.21 / Спасатели добрались до места жесткой посадки самолета в Иркутской области

30.07.20 / Юрист дала совет сыну Ольги Романовой, как вернуть проданную матерью квартиру

09.06.21 / Глава МИД Германии назвал условие достройки газопровода “Северный поток – 2”

20.03.22 / На Чернобыльской АЭС провели частичную ротацию персонала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика