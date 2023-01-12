Глава Пентагона Остин: США намерены к 2025 году расширить присутствие в Японии американских морских пехотинцев

Соединенные Штаты намерены к 2025 году расширить присутствие в Японии американских морских пехотинцев, сформировав новый полк для обороны прибрежной зоны, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

В своем выступлении после состоявшейся в Вашингтоне встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств Соединенных Штатов и Японии глава Пентагона сообщил о решении оптимизировать присутствие сил США в Японии за счет передового размещения более разносторонних, мобильных и устойчивых подразделений, передает ТАСС.

Глава американского военного ведомства сообщил, что 12-й полк полевой артиллерии ВС США в Японии к 2025 году будет реорганизован в 12-й прибрежный полк морской пехоты и оснащен передовыми возможностями для сбора разведданных, наблюдения и разведки местности, а также противокорабельным вооружением и транспортными средствами, которые отвечают потребностям нынешней и будущей боевой обстановки. По словам Остина, эти действия послужат укреплению сдерживания в регионе.

Кроме того, по словам главы Пентагона, планируется расширение военно-технического сотрудничества между США и Японией. В частности, в четверг будет подписано новое соглашение, которое укрепит возможности для японских и американских оборонных предприятий тесно сотрудничать в сфере передовых технологий, а также усилит связи между индустриальными базами обеих стран.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Китай серьезным общим вызовом для Соединенных Штатов и Японии.

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