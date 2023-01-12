 

Какие животные могут скоро вымереть в России

12.01.2023, 3:20, Разное
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Доктор биологических наук, профессор, завкафедрой зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского госуниверситета Сергей Гашев рассказал о том, какие виды животных находятся на грани вымирания. Специалист спрогнозировал, что будет с популяцией разных видов животных в России в ближайшее время.

Эксперт сообщил, что катастрофическое положение складывается для белого медведя. В основном это связано с глобальным потеплением, которое проявляется как раз в Арктике. Среди вымирающих видов он также назвал тонкоклювого кроншнепа, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Гашев подчеркнул, что сложная ситуация складывается с популяцией каспийской нерпы.


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