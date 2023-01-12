Мнение: Немного Мардана на ночь

(никаких рефлексий!)

Почитал на сон грядущий телеграм Мардана – бывшего спецобозревателя «КП», одного из самых оголтелых и отмороженных z-пропагандистов. Там просто сплошные перлы! Мардан, конечно, хорош тем, что он совершенно ничего не стесняется. Вот, к примеру, Мардан рассуждает на тему «что нам делать с Арменией».

«Армения сегодня – это географический тупик. Без решения грузинского вопроса, Армения для России – далекий анклав. Шума от которого очень много, а выгоды – никакой.

Апелляции к историческим связям (они же христиане) в наше сложное время никого не интересуют. Мы вон почти год вообще соплеменников месим, и ничего. Никаких рефлексий».

Да и впрямь. Какие там еще христиане? «Мы вон почти год соплеменников (то есть таких же русских, надо понимать) месим…» Прямо как скорпион из анекдота – «вот такое я говно».

Читаем далее. МАРДАН рассуждает об успехе фильма «Чебурашка», в поиске параллелей решает вспомнить советское прошлое, выдает новый перл:

«Советские фильмы Птушко и Ромма, «Буратино», «Приключения Электроника» были суперуспешными блокбастерами, собравшими гигантскую кассу».

МАРДАНу невдомек, что и «Приключения Буратино», и «Приключения Электроника» были телевизионными фильмами, то есть никакой «гигантской кассы» они не могли собрать по определению…

Еще одна запись – грёзная. МАРДАН грезит всеобщей мобилизацией:

«Мы услышали. Сценарий всеобщей мобилизации является рабочим. Чистим автомат, перематываем портянки».

Какой уж там автомат чистит Мардан (который, как я понимаю, и в армии-то никогда не служил) – оставим этот вопрос в качестве хохмы. Но – ПЕРЕматываем портянки? Мардан на эфиры к Соловьеву в портянках ходит?

Впрочем, всё бледнеет перед тем, что мы видим в одной из самых свежих записей Мардан-канала. МАРДАН раздухарился не на шутку и выдает совсем уж суперфразу:

«Если генерал отправил в бой неподготовленный полк – расстрел, это минимум, на что он может рассчитывать».

Однако! Если «расстрел – это минимум», то что ж у Мардана максимум?! Четвертование? Сожжение заживо? Высылка в родное поместье в штате Флорида?

Вот такие у тебя, Россия, пропагандисты. Кумиры миллионов, симоновы наших дней. Откровенные, с уже завязанными портянками, беспощадные к врагам Рейха. Родине определенно повезло.