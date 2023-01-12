 

Fria Tider – Швеция разрешит строительство американских баз, но населению скажут, что это «районы базирования»

12.01.2023, 2:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство Швеции разрешит строительство американских военных баз на своей территории, но отказывается их так называть, пишет Fria Tider. Чтобы не вызывать споры в обществе, министр обороны страны Пол Йонсон пользуется термином «районы американского военного базирования». Тем не менее подмена понятий прошла незамеченной в шведских средствах массовой информации.


AP

В понедельник министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что правительство скандинавского государства готовит соглашение с США о размещении американских войск и военной техники в Швеции. Такое заявление вызвало удивление, поскольку ранее власти страны подчёркивали, что не собираются размещать американские военные базы на своей территории, пишет Fria Tider.

Йонсон осторожно пояснил, что речь идёт не о строительстве американских военных баз в Швеции, так как это было бы слишком спорно. Вместо этого правительство будет называть базы «районами американского военного базирования». Тем не менее правительственная терминология не оказалась резонансной, и даже государственный телеканал SVT не предпринял реальных попыток заявить о наличии какой-либо существенной разницы. «Подобные договорённости в Норвегии подвергались критике за то, что они являются способом косвенного создания американских военных баз, не называя их таковыми», — признал, например, политический обозреватель Матс Кнутссон в своём анализе на сайте SVT.

По словам министра обороны, речь идёт о соглашении с США под названием «Договор о сотрудничестве в области обороны», согласно которому Швеция разрешает США строительство «районов американского военного базирования» для американских вооружённых сил, где могут базироваться как войска, так и военная техника. По мнению Кнутссона, не следует ожидать, что оппозиционеры из прежнего социал-демократического правительства начнут политическую битву по этому вопросу. Напротив, бывший министр обороны Швеции Петер Хультквист пытается выставить всё так, будто это он стоит за этой идеей, резюмирует Fria Tider.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12.22 / Санта-Клаус попросил европейцев отказаться от каминного отопления на новогодние праздники

22.09.21 / Гигантская комета размером с планету летит к центру Солнечной системы

28.01.22 / Инсайдеры прокомментировали роман Брэда Питта и Люкке Ли

20.08.22 / Московские спасатели продолжают тушить пожары в Рязанской и Владимирской областях

03.06.21 / Обновлённые данные по вакцинации от коронавируса в странах мира

20.11.22 / Райан Рейнольдс высказался о беременности Блейк Лайвли: “Нужно быть идиотом, чтобы сделать это 4 раза”

23.09.20 / Как США создали миф о «российском вмешательстве»

21.10.22 / Обозреватель Fox News нашла пять причин, чтобы Байден сменил политику по Украине

03.10.20 / Видеоподборка

03.01.22 / Экономия в королевстве: сколько Кейт Миддлтон потратила в 2021 году на одежду (самым дорогим стало платье для премьеры фильма о Джеймсе Бонде)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика