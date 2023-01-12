Fria Tider – Швеция разрешит строительство американских баз, но населению скажут, что это «районы базирования»

Правительство Швеции разрешит строительство американских военных баз на своей территории, но отказывается их так называть, пишет Fria Tider. Чтобы не вызывать споры в обществе, министр обороны страны Пол Йонсон пользуется термином «районы американского военного базирования». Тем не менее подмена понятий прошла незамеченной в шведских средствах массовой информации.



AP

В понедельник министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что правительство скандинавского государства готовит соглашение с США о размещении американских войск и военной техники в Швеции. Такое заявление вызвало удивление, поскольку ранее власти страны подчёркивали, что не собираются размещать американские военные базы на своей территории, пишет Fria Tider.

Йонсон осторожно пояснил, что речь идёт не о строительстве американских военных баз в Швеции, так как это было бы слишком спорно. Вместо этого правительство будет называть базы «районами американского военного базирования». Тем не менее правительственная терминология не оказалась резонансной, и даже государственный телеканал SVT не предпринял реальных попыток заявить о наличии какой-либо существенной разницы. «Подобные договорённости в Норвегии подвергались критике за то, что они являются способом косвенного создания американских военных баз, не называя их таковыми», — признал, например, политический обозреватель Матс Кнутссон в своём анализе на сайте SVT.

По словам министра обороны, речь идёт о соглашении с США под названием «Договор о сотрудничестве в области обороны», согласно которому Швеция разрешает США строительство «районов американского военного базирования» для американских вооружённых сил, где могут базироваться как войска, так и военная техника. По мнению Кнутссона, не следует ожидать, что оппозиционеры из прежнего социал-демократического правительства начнут политическую битву по этому вопросу. Напротив, бывший министр обороны Швеции Петер Хультквист пытается выставить всё так, будто это он стоит за этой идеей, резюмирует Fria Tider.