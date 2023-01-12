 

Polskie Radio – Дуда пообещал Киеву роту танков Leopard от «международной коалиции»

12.01.2023, 2:25, Разное
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Прекращение украинского конфликта — один из главных вызовов «свободного мира» за последние десятилетия, заявил польский президент Анджей Дуда. В ходе сегодняшнего визита во Львов он объявил о решении Варшавы передать Киеву роту танков Leopard. Тем самым он надеется стать примером для других стран формирующейся «международной коалиции» помощи Украине, пишет Polskie Radio.


АР

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна приняла решение передать Украине танки Leopard. Однако она сделает это не самостоятельно, а в рамках коалиции с другими странами. Об этом он сообщил в ходе сегодняшнего визита во Львов, где он встретился с президентами Литвы и Украины. Лидеры обсудили тему оказания помощи Киеву, в том числе военной, пишет Polskie Radio. 

«Мы решили, что такая поддержка в адрес Украины с польской стороны последует. Будет передана рота танков Leopard. Также должен быть выполнен целый ряд формальных требований, согласований и так далее, которые понадобятся для этой цели», — объяснил глава польского государства. 

По его словам, Польша особенно хочет, чтобы это была международной коалиция. «И мы, в рамках этой международной коалиции, приняли решение о вкладе в виде первого пакета танковой роты Leopard, которая, я надеюсь, вместе с другими танковыми ротами, также Leopard и другими, пожертвованными другими странами, вскоре направятся различными путями на Украину и смогут укрепить обороноспособность Украины», — подчеркнул Анджей Дуда. «Такое решение в Польше уже было принято», — повторил он. 

Польский лидер обратил внимание на то, что за последние десятилетия именно прекращение украинского конфликта выступает одним из главных вызовов «свободного мира». В связи с этим он призвал правительства со всего мира оказывать дальнейшую помощь Украине.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Польша была первой страной, которая оказала значимую помощь Украине. Вместе с тем, он заметил, что при всём желании одна страна не в состоянии передать Киеву необходимого для победы количества танков. 


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