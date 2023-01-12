 

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ): С начала СВО в Европу с Украины прибыли 7,96 млн человек

12.01.2023, 2:10, Новости дня
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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала специальной военной операции РФ в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7967409 беженцев, за последнюю неделю их стало больше на 52122 человека.

По данным УВКБ, больше всего беженцев с Украины с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года приняла Россия – 2 852 395 человек. Далее следуют Польша (1 563 386 человека), Германия (1 021 667 человек), Чехия (478 614 человек), Италия (167 925 человек), Испания (161 012 человек), Британия (154 600 человек), Болгария (150 510 человек), Франция (118 994 человек), Румыния (106 786 человек), Словакия (105 732 человек) и Молдавия (102 016 человек). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. человек. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 926 369 беженцев, передает ТАСС.

По данным УВКБ, в целом после 24 февраля 2022 года с Украины в соседние страны прибыли 17 408 643 человека. При этом 9 376 677 человек позже пересекли границу Украины в обратном направлении.

Напомним, по другим данным, с февраля 2022 года в Россию с территорий Украины и Донбасса прибыли более 5,1 млн беженцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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