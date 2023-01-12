 

УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю: Виновником ДТП в Армавире, предварительно, стал водитель «КамАЗа»

12.01.2023, 2:10, Новости дня
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Водитель грузовика «КамАЗ», по предварительным данным, является виновником ДТП с автобусом в Армавире – он выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, мужчина, управляя большегрузным автомобилем «КамАЗ», допустил проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора и столкновение с автобусом «ПАЗ», который выполнял поворот налево на разрешающий сигнал светофора, передает ТАСС.

По данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в ДТП погиб один пассажир автобуса, для обследований в больницу доставлены водители обоих транспортных средств и пять пассажиров.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что в числе семерых пострадавших в ДТП с грузовым автомобилем и автобусом в Краснодарском крае оказалась несовершеннолетняя девочка. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю уточнили, что пострадавшая 2014 года рождения.

Напомним, в среду под Армавиром в Краснодарском крае произошло ДТП: в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком «КамАЗ» один человек погиб и семеро получили травмы, трое пострадавших находятся в реанимации, за их жизни борются врачи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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