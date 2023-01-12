 

“Отбоялась”: уехавшая из России Бородина объявила причину ухода из “Дома-2”

12.01.2023, 1:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

39-летняя телеведущая и
звезда социальных сетей Ксения Бородина провела новогодние праздники в
Таиланде. Вместе с двумя дочками она позировала на фото, делилась интересными
местами и, конечно, снимала видео шикарных закатов. Уехавшая из России Бородина
ни капли не пожалела, что провела зимние праздники в тепле.

По возвращению в Россию у
Ксении сбился режим сна, поэтому, чтобы скрасить бессонницу, она призвала
подписчиков задать ей интересные вопросы. Так, женщины просили совета по отношениям,
узнавали рецепты красоты Бородиной и интересовались, какие подарки звезда
получила на Новый год. Не забыли спросить Ксению и о планах на будущее.

Многие поклонники
переживают, не покинет ли телеведущая любимый проект “Дом-2”. В новом
сезоне уже не появятся Влад Кадони из-за разногласий и Ольга Орлова,
находящаяся на последних месяцах беременности. Ксения убедила своих фанатов —
она остается с ними и объявила единственную причину возможного ухода из проекта.

“Ребят, я на “Доме-2″
проработала больше 18 лет с разными ведущими. Вы думаете, меня могут испугать
обновления? Меня может испугать только если платить будут плохо, тогда и нет
смысла, а всего остального я уже отбоялась в свое время”, —
пооткровенничала Ксения Бородина.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06.21 / Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на пианистке из Азербайджана

02.08.22 / Флора в красках и тонкие надписи: свежие тенденции татуировок на август для женщин и мужчин

21.04.22 / Onet – «один за другим» — Польша сносит монументы советским солдатам

03.06.21 / Четыре фразы, с помощью которых манипуляторы перекладывают на вас свою вину

24.02.21 / “Не рожала – не баба”: депутат Слуцкий предложил поднять пенсионный возраст для нерожавших женщин

01.07.22 / “Дико обидно”: малолетняя дочь предателя Панина обслуживает ртом престарелых иностранцев ради куска хлеба

15.04.22 / Stern – Арктика может стать новой ареной противостояния великих держав

22.11.21 / Мнение: “Курск” погиб из-за столкновения с субмариной НАТО

02.02.22 / Борис Смолкин высказал возмущение сливом фото Анастасии Заворотнюк: “За деньги сделают все”

23.11.22 / Восьмёрики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика