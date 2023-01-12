“Отбоялась”: уехавшая из России Бородина объявила причину ухода из “Дома-2”

39-летняя телеведущая и

звезда социальных сетей Ксения Бородина провела новогодние праздники в

Таиланде. Вместе с двумя дочками она позировала на фото, делилась интересными

местами и, конечно, снимала видео шикарных закатов. Уехавшая из России Бородина

ни капли не пожалела, что провела зимние праздники в тепле.

По возвращению в Россию у

Ксении сбился режим сна, поэтому, чтобы скрасить бессонницу, она призвала

подписчиков задать ей интересные вопросы. Так, женщины просили совета по отношениям,

узнавали рецепты красоты Бородиной и интересовались, какие подарки звезда

получила на Новый год. Не забыли спросить Ксению и о планах на будущее.

Многие поклонники

переживают, не покинет ли телеведущая любимый проект “Дом-2”. В новом

сезоне уже не появятся Влад Кадони из-за разногласий и Ольга Орлова,

находящаяся на последних месяцах беременности. Ксения убедила своих фанатов —

она остается с ними и объявила единственную причину возможного ухода из проекта.

“Ребят, я на “Доме-2″

проработала больше 18 лет с разными ведущими. Вы думаете, меня могут испугать

обновления? Меня может испугать только если платить будут плохо, тогда и нет

смысла, а всего остального я уже отбоялась в свое время”, —

пооткровенничала Ксения Бородина.