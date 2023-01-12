“Отбоялась”: уехавшая из России Бородина объявила причину ухода из “Дома-2”
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39-летняя телеведущая и
звезда социальных сетей Ксения Бородина провела новогодние праздники в
Таиланде. Вместе с двумя дочками она позировала на фото, делилась интересными
местами и, конечно, снимала видео шикарных закатов. Уехавшая из России Бородина
ни капли не пожалела, что провела зимние праздники в тепле.
По возвращению в Россию у
Ксении сбился режим сна, поэтому, чтобы скрасить бессонницу, она призвала
подписчиков задать ей интересные вопросы. Так, женщины просили совета по отношениям,
узнавали рецепты красоты Бородиной и интересовались, какие подарки звезда
получила на Новый год. Не забыли спросить Ксению и о планах на будущее.
Многие поклонники
переживают, не покинет ли телеведущая любимый проект “Дом-2”. В новом
сезоне уже не появятся Влад Кадони из-за разногласий и Ольга Орлова,
находящаяся на последних месяцах беременности. Ксения убедила своих фанатов —
она остается с ними и объявила единственную причину возможного ухода из проекта.
“Ребят, я на “Доме-2″
проработала больше 18 лет с разными ведущими. Вы думаете, меня могут испугать
обновления? Меня может испугать только если платить будут плохо, тогда и нет
смысла, а всего остального я уже отбоялась в свое время”, —
пооткровенничала Ксения Бородина.
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