Замедляет появление морщин: польза корня солодки для кожи и простые рецепты масок

Солодка является многолетним растением, произрастающим в Европе и Азии. Оно имеет длительную историю применения. Корень солодки достаточно часто применяется из-за его лечебных свойств, которые обусловлены наличием соединения, называемого глициризином. Вот несколько преимуществ этого средства для кожных покровов и рецепты полезных масок.

Польза корня солодки для кожи

Одним из основных применений корня солодки в уходе за кожей является успокоение раздраженных кожных покровов.

Он обладает выраженными противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить покраснение и отек, что делает его полезным ингредиентом в продуктах для чувствительной кожи.

Также считается, что корень солодки оказывает осветляющее действие и может использоваться для уменьшения гиперпигментации или темных пятен.

Часто это средство используют для успокоения и увлажнения сухой и чувствительной кожи. Это способствует питанию кожных покровов, делая их мягкими и гладкими.

Корень солодки способствует уменьшению тонких линий и морщин. Кроме того, это средство оказывает омолаживающее действие.

Как правильно применять корень солодки

Чтобы использовать корень солодки в качестве маски для лица, можно приобрести порошок или экстракт или же просто использовать высушенный корень.

Нужно просто смешать порошок или экстракт с водой или другой жидкостью, например, молоком или медом, чтобы получилась паста.

Нанести готовую пасту на лицо, избегая области вокруг глаз примерно на 10-15 минут, а затем ополоснуть.

Также можно смешать корень солодки вместе с другими ингредиентами, в частности, такими как йогурт или овес, чтобы создать более питательную маску.

Вот несколько простых и действенных масок для лица, которые можно приготовить на основе корня солодки.

Маска с медом

Для приготовления этого средства потребуется:

2 ст. л. порошка корня солодки; 2 ст. л. меда; 1 ст. л. молока или йогурта.

В небольшой миске перемешать все ингредиенты, чтобы получилась однородная паста.

Лицо очистить и просушить. Нанести полученную пасту, избегая области вокруг глаз на 10-15 минут. Ополоснуть теплой водой р промокнуть лицо насухо.

Затем продолжать свой привычный уход за кожными покровами. Эта маска хорошо продходит для всех типов кожи. Ее можно использовать 1-2 раза в неделю.

Мед и молочные продукты способствуют питанию и увлажнению кожных покровов, а корень солодки помогает успокоить и снять раздражение и воспаление.

Можно регулировать количество каждого ингредиента в соответствии с личными предпочтениями. Например, если кожа чувствительная то можно добавить больше солодки. Для дополнительного увлажнения стоит использовать немного большее количество меда или молока.

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Маска с овсом

Чтобы сделать такое косметическое средство, нужно взять:

1 ст. л. овса; 1 ст. л. порошка корня солодки; 1 ч. л. меда; 1-2 ст. л. воды.

При помощи кофемолки или блендера измельчить овсяные хлопья в порошок. В миске перемешать все ингредиенты так, чтобы получилась гладкая паста.

Нанести полученное средство на лицо, избегая области вокруг глаз на 10-15 минут. Ополоснуть теплой водой и промокнуть лицо насухо.

Маска с куркумой

Чтобы приготовить это средство, нужно взять:

1 ч. л. порошка корня солодки; 1/2 ч. л. порошка куркумы; 1 ст. л. меда; 1-2 ст. л. молока или йогурта.

В небольшой миске перемешать все ингредиенты, чтобы получилась однородная паста.

Лицо очистить и вытереть насухо. Нанести пасту на лицо, избегая области вокруг глаз на 10-15 минут. Ополоснуть теплой водой и промокнуть лицо насухо.

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Маска с авокадо

Чтобы приготовить такое средство, нужно взять:

1/2 авокадо; 1 ст. л. порошка солодки; 1 ч. л. меда.

При помощи вилки или блендера размять авокадо в однородное пюре. Перемешать с остальными компонентами.

Очистить лицо и вытереть насухо. Нанести на кожу приготовленное средство, избегая области вокруг глаз на 10-15 минут. Ополоснуть теплой водой и промокнуть кожу насухо.

Эта маска хорошо подходит для абсолютно всех типов кожи и может использоваться 1-2 раза в неделю. Куркума, овес и авокадо обеспечивают дополнительное питание кожных покровов, а корень солодки помогает успокоить совершенно любое раздражение и воспаление.

Можно регулировать количество каждого используемого ингредиента в соответствии со своими личными потребностями.

Корень солодки является универсальным и эффективным компонентом в уходе за кожей.

В составе этого продукта содержится глициризин, который обладает противовоспалительными, антибактериальными и противоаллергическими свойствами, именно поэтому, его можно применять и для очень чувствительной кожи.

Флавоноиды оказывают выраженное антиоксидантное действие, что помогает поддерживать кожу красивой, здоровой и упругой.

Средства, приготовленные на основе корня солодки, хорошо подходят для совершенно любого типа кожи, так как обеспечивают хорошее очищение без пересушивания и раздражения. Компоненты солодки помогают укрепить стенки сосудов. Кроме того, это отличный выбор для проблемной кожи, так как это средство помогает предотвратить возникновение угревых высыпаний, акне. Можно применять для устранения раздражения, диатеза, высыпания.

Регулярное применение полезных и питательных домашних масок поможет принести гарантировано положительный результат. Кроме того, такие косметические средства можно комбинировать с массажем, очищением и увлажнение кожных покровов.

Однако, перед применением любого нового средства обязательно нужно предварительно протестировать его на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в том, что нет аллергии.