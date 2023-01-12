Fox News о планах властей США запретить газовые плиты – если бы их волновали выбросы углекислого газа, то они бы не взорвали «Северный поток»

Власти США собираются полностью запретить использование газовых плит из-за их вреда для здоровья людей и окружающей среды, сообщил ведущий Fox News Такер Карлсон. Однако, по его словам, эта инициатива — бессмыслица, поскольку если бы американские власти действительно были обеспокоены выбросами углекислого газа, то они не летали бы частными самолётами и не стали бы взрывать газопровод «Северный поток».

Многие политики, как можно заметить, ошибочно считают себя богами и решают, что они могут контролировать личные элементы вашей жизни, в том числе и то, какую духовку вам использовать для приготовления еды. Уже в течение долгого времени политики говорят нам, что из-за климата вам нельзя иметь газовую плиту. Однако для людей это бессмыслица, поскольку, если бы их действительно заботили выбросы углекислого газа, то они, вероятно, не летали бы на частных самолётах и не взрывали газопровод «Северный поток», который они взорвали.

Теперь они предпринимают новый шаг в попытке избавиться от газовых плит. Комиссия по безопасности потребительских товаров сейчас решает, не запретить ли полностью газовые плиты из соображений безопасности. Безопасности? (Смеётся.) Плиты у нас уже более сотни лет. Давать фентанил наркоманам — это абсолютно нормально, а вот газовая плита — это угроза вашей жизни. Верно.

В нашем мире есть люди, которые используют газовые плиты для того, чтобы зарабатывать на жизнь. Стратис Морфоген — один из них. Он управляет рестораном… Он — владелец ресторана и автор книги «Будь нарушителем» (Be a Disruptor).

Он с нами сейчас на связи, чтобы оценить неприятные последствия. Благодарю вас за то, что пришли на нашу программу. Вы — владелец ресторана. Для вас это не предмет роскоши, это центральный элемент вашего бизнеса. Во-первых, будете ли вы соблюдать этот запрет на газовые плиты? Во-вторых, почему они лучше электрических?

СТРАТИС МОРФОГЕН, ресторатор: Знаете, в чём тут дело, Такер. Для людей, которые не разбираются в ресторанном бизнесе, скажу, что в течение 35 лет нас атаковали все: в 1970-х, 80-х и 90-х годах в нашей индустрии была организованная преступность, в 2000-х у нас был коррумпированный Уолл-Стрит, а последние три года у нас были перегибы со стороны правительства.

Мы наблюдали это во время коронавируса. Они делали вещи, которые всегда шли вразрез с наукой. Что сейчас происходит, если судить по тому, я слышал? Слух об этом дошёл до меня ещё в прошлом году. И сегодня как от Белого дома, так и от губернатора Хокул я слышу о том, что они хотят, чтобы мы при создании новых ресторанов использовали электрические плиты.

Позвольте мне вам объяснить. Используя электричество, мы теряем 40 процентов производительности. Если бы они хоть раз спросили у владельцев малого бизнеса, то я бы им дал три совета: достаньте более мощную систему фильтрации, обзаведитесь функционирующей системой отвода конвертных газов и просто обучите ваш персонал, как содержать всё это в исправном состоянии.

Но в течение 35 лет мы постоянно сталкивались с препонами при ведении бизнеса. И я хочу выразить вам, Такер, благодарность за поддержку малого бизнеса. Когда я был у вас последний раз, вы вдохновили меня на написание этой книги. И я должен сказать вам, что на нашем пути мы постоянно подвергаемся нападкам, будто мы уязвимы. И это ведь лучшие из лучших. Я так вам скажу: это разрушит нашу индустрию так же серьёзно, как они пытались сделать это при коронавирусе.

Дата выхода в эфир 10 января 2023 года.