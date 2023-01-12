 

Полковник Макгрегор – американское вмешательство усилило коррупцию на Украине

12.01.2023, 1:00, Разное
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У Украины всегда были проблемы с коррупцией, но сегодня они достигли невиданных ранее размеров. Причиной тому влияние на страну Вашингтона, который имеет обширный опыт создания полностью зависимых от него экономик, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Насколько сложна вся эта неразбериха с учётом атмосферы и отношения к нацизму среди украинцев, их известной репутацией финансовой и политической коррумпированности и нежеланием Соединённых Штатов отчитываться за то, куда уходят доллары?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Ну, во-первых, не стоит забывать, что коррупция уходит своими корнями в развал советского государства. Это не значит, что в Советском Союзе не было коррупции. Это совершенно не так. Коррупция всегда была точно таким же обычным явлением в советском мире, каковым она является в большей части латиноамериканского мира.

Но степень коррупции сейчас превосходит всё, что существовало ранее. И это потому, что на Украине всё сломалось. А ведь на Украине тоже были заводы, которые производили всё: от танков до ракет и самолётов.

На Украине были предприятия, которые хотели прибрать к рукам олигархи   люди, использующие в своих интересах разрушение любого социального или политического строя. Тут в дело вступаем мы, чтобы создать мощные вооружённые силы, предназначенные для одной цели  нападения на Россию и причинения ей вреда, а возможно, даже её уничтожения.

Напоминаю, что войска, которые первоначально отправил Путин, насчитывали только 80 тысяч человек. Он столкнулся с украинскими силами численностью более 400 тысяч человек, которые были хорошо обучены и оснащены, чтобы атаковать и, в конечном итоге, отвоевать Крым.

Прибавьте ко всему вышесказанному коррупцию. А она только усугубляет ситуацию. И у нас был этот многолетний опыт в Соединённых Штатах, когда мы вмешиваемся и создаём деформированные экономические условия. Иными словами, мы формируем новые никогда ранее не существовавшие экономики, которые полностью зависят от одобрения американской помощи.

Это происходило в Афганистане. Мы занимались подобным в Боснии и в Косове. Мы делали это во Вьетнаме. Другими словами, само наше присутствие порождает больше коррупции, чем могло бы быть в противном случае.

Дата публикации 11 января 2023 года.


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