Политолог Мартынов: Российская экономика продемонстрировала большой запас прочности

Россия не только устояла под беспрецедентным давлением Запада, но продолжает по нарастающей усиливать технологический и экономический суверенитет, расширять внешнеэкономические связи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал итоги прошедшего в среду совещания Владимира Путина с членами правительства.

«Из выступления президента на совещании с членами правительства видно, что цели, задачи и процессы 2022-го плавно перетекли на этот год. Новогодние праздники не стали реперной точкой, Рубиконом, когда начинаются новые проекты», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

По мнению эксперта, несмотря на особый исторический период, в стране продолжается текущая работа, в том числе по достижению экономического и технологического суверенитета. Принимаются меры к расширению внешнеэкономических связей, развитию инфраструктуры и укреплению логистических связей между регионами, отметил Мартынов. Особое внимание уделяется инвестициям в будущее поколение. «Эта работа проводится системно по нарастающей. Она реализуется прямо у нас на глазах», – добавил собеседник.

Политолог убежден, что большой запас прочности российской экономики позволил стране выстоять в условиях противостояния с Западом. «Мы готовились к возможному давлению, которое носит беспрецедентный характер. Но тем не менее структурные изменения и реформы, которые удалось провести накануне и в том числе в рамках нового правительства Михаила Мишустина и его предшественника, заложили основу запаса прочности, что позволило в условиях политического и экономического давления извне не просто удержаться на плаву, но продемонстрировать довольно приличные показатели, особенно по сравнению с ведущими странами мира», – подчеркнул политолог.

Внутригосударственная система управления продемонстрировала эффективность, в чем в первую очередь заслуга президента России, заметил Мартынов. «Во время сегодняшней встречи президент сделал акцент на полноценной и скорейшей интеграции новых регионов, территорий. Речь идет не только о внутрироссийском правовом пространстве, но и экономическом, социальном и других», – указал эксперт.

«Президент подчеркнул, что эти процессы находятся на его особом контроле и требуют скорейших решений, в первую очередь законодательных, а также практических шагов правительства», – добавил Мартынов.

По оценке собеседника, опыт интеграции Крыма и Севастополя, а также изначальное формирования в республиках Донбасса определенной системы управления еще до признания со стороны России, «позволяют надеяться на скорейшую интеграцию новых территорий».

В среду президент Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал в ближайшее время добиться решения вопросов, связанных с суверенным, «независимым развитием вопреки любому внешнему давлению и угрозам». «Подчеркну: мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», – сказал президент.

Он заверил, что власти продолжат реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, «нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей». «Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть», – сообщил глава государства.

Путин заявил также, что в новых регионах РФ сложилась сложная ситуация, однако это не повод откладывать решения проблем их жителей. Он поручил установить на 2023 год ключевые показатели эффективности развития Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР.

—