Корабль Portland следит за проходом «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» в водах рядом с Британией

Корабль британских военно-морских сил Portland следит за проходом оснащенного гиперзвуковыми «Цирконами» российского фрегата «Адмирал Горшков» и сопровождающего его танкера «Кама» через международные воды рядом с Британией, сообщило ВМС.

В заявлении ВМС указывается, что HMS Portland со специальным вертолетом Merlin, оснащенным передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для специальных операций, отслеживает и информирует о передвижениях российских кораблей в Северном море, передает РИА «Новости».

Командир Portland Эд Мосс-Уорд заявил, что сопровождение кораблей в британских территориальных водах и прилегающих к ним акваториях – обычная работа ВМС Британии.

Ранее фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отразил нападение условного воздушного противника в Норвежском море в сложных гидрометеорологических условиях.

Напомним, 4 января президент Владимир Путин поручил направить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон».

—