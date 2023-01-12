Прощание с умершим в среду первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым состоится 13 января

Прощание с умершим в среду первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым состоится 13 января, решение о месте захоронения примет созданный по поручению действующего главы республики оргкомитет, сообщили в пресс-службе главы республики.

В пресс-службе главы республики сообщили, что прощание с Муртазой Рахимовым пройдет в пятницу, 13 января. О месте похорон сообщат по итогам заседания оргкомитета, созданного по поручению действующего главы Башкирии Радия Хабирова, которое состоится в четверг, 12 января, передает ТАСС.

Ранее в среду зампредседателя Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров сообщил, что после продолжительной болезни умер первый президент республики Муртаза Рахимов. С апреля 1990 года по декабрь 1993 года Рахимов был председателем Верховного Совета Башкирской АССР. С 25 декабря 1993 года по 15 июля 2010 года занимал пост президента Башкирии.

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