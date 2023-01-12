Почерневшую Долину с одной ногой нашли на берегу океана: Осталось четыре дня

На прошлой неделе Лариса Долина улетела на Мальдивы. Об отпуске она мечтала последние несколько лет. Оказавшись на островах, певица пустилась в пляс. Видео с танцующей на песке артисткой появилось в ее телеграм-канале. На протяжении всего отпуска звезда держит связь с поклонниками посредством соцсетей.

Соскучившись по Ларисе Александровне, фанаты в очередной раз заглянули в телеграм-канал артистки и вновь нашли ее на берегу океана. На сей раз Долина поделилась фото, на котором запечатлена

в коротком платьице, шагающей по белому песку… правда, с одной ногой. Вторая нога попала в кадр неполностью. “Осталось 4 дня… И с головой в работу!”, – сообщила певица, которая, если судить по фото, слегка почернела от солнца.

Наверняка этот отпуск пошел на пользу Долиной, которая очень долго работала без перерыва. Из-за плотного графика у артистки начались проблемы со здоровьем. Ее даже мучила бессонница, поэтому она стала принимать таблетки. Впрочем, по свежим фотографиям певицы видно, что она зарядилась энергией и теперь вновь готова радовать поклонников.

Ранее Лариса Долина ответила злопыхателям, которые называют ее старухой и стыдят за короткие наряды. Певица заявила, что чувствует себя гораздо моложе. Слова артистки приводили “Дни.ру”.