 

Анисьин день: приметы и традиции 12 января

12.01.2023, 0:30, Разное
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ИСТОРИЯ

Святая Анисия жила в греческом городе Салоники. Она была дочерью богатого христианина, сама отличалась красотой и умом. Однако земные вопросы девушку мало интересовали. Она выбрала путь духовного развития и много молилась. После смерти родителей Анисия раздарила все имуществом нищим.

Святая пала от рук воина-язычника в годы правления императора Максимиана. Христиане предали ее тело земле, а над могилой возвели молитвенный дом. Сегодня мощи мученицы находятся в базилике Святого Димитрия в Салониках.

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В православный праздник нельзя сплетничать, ругаться с окружающими, грубить близким и сквернословить. Также запрещается подбирать с улицы вещи и принимать подарки от незнакомцев, чтобы не принести в дом нечистую силу. Наши предки в Анисьин день отказывались от употребления соли. Считалось, что она может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

На Руси святую Анисию называли Желудочницей. По легенде, она лечила болезни желудка, поэтому 12 января православные посвящали своему здоровью. Не лишним будет помолиться о здоровье в храме. А вечером принято было ходить в гости к родным и устраивать застолья. Наши предки в этот день определяли погоду. Если на небе ярко светило солнце, значит будет потепление.


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