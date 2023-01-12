 

Будущие iPhone будут прятать фронтальную камеру под экраном

12.01.2023, 0:14, Разное
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Вырез Dynamic Island исчезнет из iPhone 16 Pro Max и Pro Max. Вместо этого Apple представит новую систему, включающую фронтальную камеру, а также сканеры TrueDepth под экраном.

Вырез Dynamic Island исчезнет из iPhone 16 Pro Max и Pro Max. Вместо этого Apple представит новую систему, включающую фронтальную камеру, а также сканеры TrueDepth под экраном.

Данную информацию пояснила южнокорейская газета The Elec. Подпанельный Face ID станет новым названием для этой системы. The Elec отмечает, что американская компания будет использовать Dynamic Island для линейки девайсов. iPhone 14 имеет уникальный вырез, который позволяет использовать только два варианта модели (Pro Max и Pro Max), но iPhone 15 будет предлагать Dynamic Island на всех четырех моделях.
Подпанельный Face ID получат модели Pro Max и Pro Max в 2024 году. Dynamic Island продолжит продавать базовый iPhone 16, а также iPhone 16 Plus.

Считается, что Underpanel Face ID полностью скрывает датчик TrueDepth и часть объектива фронтальной камеры. Пиксели во втором случае будут прозрачными при разблокировке экрана.


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