 

Сотрудники экстренных служб США призывают владельцев iPhone отключить новую функцию

12.01.2023, 0:14, Разное
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Новая функция iPhone 14 позволяет звонить в службу 911 для получения помощи в случае аварии. К сожалению, смартфоны часто сообщают о ложных срабатываниях. Об этом пишет Gadget Tendency.

Шериф округа Кук Пэт Элиасен заявил, что в 2022 году в его диспетчерский центр было сделано 700 звонков с использованием новой функции iPhone. Чаще всего это происходит во время занятий экстремальными видами спорта, например, катанием на лыжах. Смартфон думает, что владелец попал в аварию, и вызывает спасателей. Чтобы уменьшить количество ложных вызовов спасателей, местные власти попросили владельцев iPhone 14 отключать функцию Crash Detection перед занятием активными видами спорта.

Новая линейка iPhone 14 включает функцию Crash Detection. Она предупреждает сотрудников экстренных служб об авариях, если акселерометр телефона или другие датчики перегружены. Если отправка не отменена, сообщение будет отправлено спасателям в течение 20 секунд после фиксации происшествия.


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