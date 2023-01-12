 

Долгое сидение и не только: у волнения могут быть физиологические причины

12.01.2023, 0:00, Разное
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Практически у каждого человека бывают моменты, когда он испытывает беспричинное волнение. Все важные события под контролем, но все равно что-то не оставляет в покое. Вы не одиноки, уровень тревоги в обществе постепенно нарастает, и все мы так или иначе испытываем это на себе. Но у волнения могут быть и физиологические причины, о чем тоже не стоит забывать.

Химия или физика

Долгое время считалось, что все проблемы с психическим здоровьем являются результатом химического дисбаланса в организме. Подразумевалось, что наша тревога имеет химическую природу, определяется уровнем серотонина и является генетически запрограммированной. Специалисты предлагали специфические лекарства, чтобы устранить предполагаемый дефицит серотонина. При этом в большинстве случаев лечение не давало ощутимого результата.

Сосредоточив внимание на гормонах, мы упустили из виду, что наше физическое тело, его состояние, играет критическую роль в психическом здоровье. Детерминанты нашего психического благополучия включают в себя сон, питание, работу кишечника, физическую активность и многое другое. Иными словами, тревога не только в вашей голове. А раз ее причины могут исходить от физического тела, их можно на этом уровне и решать.

Как найти причину тревоги

Существует два основных типа беспокойства: настоящее (или целенаправленное) и опосредованное, или предотвратимое. Истинная тревога — это внутренний компас, подталкивающий обратить внимание на то, что не так в личной жизни, наших сообществах и мире. В этом случае симптомы что-то сообщают нам, и к этому следует прислушиваться. Вместо того чтобы спрашивать: «Как я могу перестать чувствовать такую ​​тревогу?» – мы должны задуматься: «О чем говорит она мне говорит?»

Ненамного сложнее и с тревогой опосредованной. Здесь уже наше тело реагирует на стресс, передавая сигнал в мозг, что что-то не так. А человеческий мозг предлагает интерпретацию, почему мы чувствуем себя неловко. Правда в том, что нам всегда есть о чем беспокоиться. И причины зачастую могут быть связаны с состоянием физиологического дисбаланса. Меняется гормональный фон, мы реагируем на резкий перепад атмосферного давления, съели слишком много сладкого, все это может выражаться в эмоциональном перекосе, ощущении дискомфорта и волнения.

И лучшее решение состоит в том, чтобы справляться с тревогой на телесном уровне. Когда мы это осознаем, то можем решить проблему при помощи простых действий, поддерживая стабильный уровень сахара в крови или ложась спать раньше.

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Проведите инвентаризацию собственной тревожности

Если вы периодически чувствуете приступы необоснованного, избыточного волнения, попробуйте связать их с одним из проявлений вашего физического “Я”. Так может проявлять себя голод и недосыпание. Возможно, последнее время вы засиживались за компьютером, чтобы скорее закончить проект, или увлеклись похудением.

Чрезмерное употребление кофеина тоже способствует развитию тревожности. А последние исследования говорят, что “лучше” всего этот фактор проявляет себя в совокупности с низкой физической активностью и сидячим образом жизни.

Как избавиться от тревоги

Осознание ее физической природы не избавит от проблем. Но это может помочь нам распознать, когда физиологический дисбаланс заставляет воспринимать реальные события острее и драматичней. Выявленные детерминанты позволят нам просто избежать тревоги, вовремя перекусив или отправившись на прогулку вместо сидения у телевизора. И мы можем запланировать ложиться спать немного раньше вечером.

Заключение

Раз за разом выявляя новые причины возникновения тревоги и способов избегать подобного в дальнейшем, вы чувствуете, что обстоятельства больше не повелевают вами. Ваша судьба, настроение и волнения в ваших руках, и это замечательно. Ведь опосредованная или предотвратимая тревога не несет никакой функциональной нагрузки, она лишь отнимает силы, которые можно потратить более рационально.


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