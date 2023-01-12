Пилинг кожи головы: почему это важно и какие натуральные средства можно использовать для ухода

Наш организм естественным образом заменяет омертвевшие кожные клетки новыми. Но ему необходима помощь в виде пилинга. Отшелушивающая процедура необходима для поддержания красоты и здоровья. Это относится и к коже головы. Применение скраба поможет вам удалить старые клетки, жир и перхоть. Оно позволит вам получить здоровые и блестящие волосы. В статье мы расскажем о натуральных средствах для ухода за кожей головы.

Преимущества скраба

Если не проводить отшелушивающие процедуры, то на коже головы скапливаются омертвевшие клетки. Они смешиваются с жиром и перхотью, что приводит к сухости эпидермиса, а также зуду и раздражению. Со временем это может вызвать выпадение волос.

Применение скраба помогает предотвратить эти негативные явления. Оно приносит пользу любому, кто захочет его использовать. Пилинг особенно необходим людям с сухой кожей головы и жирными волосами.

Частота процедуры

Отшелушивание следует проводить еженедельно. При сильной сухости вы можете делать пилинг дважды в неделю. Эта процедура удаляет жир с кожи головы. Если проводить ее чаще, то это может привести к чрезмерной выработке кожного сала.

Делать пилинг следует сразу после мытья головы. Расчешите влажные волосы и разделите их на пряди. Затем нанесите скраб кончиками пальцев. Вы также можете использовать щетку.

Далее мы поделимся рецептами лучших домашних скрабов для кожи головы.

Коричневый сахар и овсяные хлопья

Вам понадобится коричневый сахар, овсяные хлопья мелкого помола и кондиционер для волос. Возьмите по паре столовых ложек каждого продукта и перемешайте.

Нанесите смесь мягкими круговыми движениями на влажную шевелюру. Затем хорошо промойте волосы. Комбинация сахара и овсянки – эффективное средство для механического пилинга, которое удаляет омертвевшие клетки.

Масло кокоса

Этот продукта полезен для здоровья кожи головы. Он увлажняет эпидермис, а также борется с грибками и микробами. Это средство уменьшает раздражение и зуд кожи. Оно поможет вам получить мягкую и шелковистую шевелюру.

Нанесите небольшое количество кокосового масла непосредственно на кожу головы. Вотрите его массирующими движениями. Подождите 10 минут, а затем вымойте голову.

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Масло чайного дерева

Масло чайного дерева – традиционный ингредиент многих увлажняющих шампуней и средств от перхоти. Оно действует как природный антибиотик и антисептик, а также противогрибковый препарат. Это средство облегчает симптомы сухости кожи.

Несколько капель продукта нужно добавить в кокосовое или оливковое масло. Вотрите состав в кожу головы. Держите скраб 10 минут, а затем смойте водой.

Алоэ вера

Алоэ вера – эффективное средство от сухости кожи головы. Гель этого растения снимает воспаление и раздражение, а также увлажняет эпидермис.

Нанесите гель алоэ вера локально на кожу головы и подержите 10 минут. Хорошо вымойте голову.

Яблочный уксус

Яблочный уксус уничтожает бактерии и грибки, которые становятся причиной раздражения и зуда. Он отшелушивает омертвевшие клетки и уменьшает воспаление.

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Смешайте яблочный уксус с водой в пропорции 1:2. Нанесите жидкость непосредственно на кожу головы. Через 5 минут вымойте голову, используя мягкий шампунь.

Гамамелис

Гамамелис обладает сильными вяжущими свойствами. Он избавляет от зуда и поддерживает влажность кожи.

Смешайте 1 часть жидкого экстракта гамамелиса с 2 частями воды или масла-носителя. Нанесите и вотрите продукт, а через 5 минут смойте.

Пищевая сода и оливковое масло

Пищевая сода уничтожает грибки и бактерии, а оливковое масло увлажняет эпидермис. Комбинация этих двух продуктов – отличное средство против перхоти и пересыхания кожи.

Смешайте пищевую соду и оливковое масло в равных частях. Нанесите средство на кожу головы. Держите его 5 минут. Тщательно промойте шевелюру шампунем и кондиционером, чтобы удалить остатки продукта.

Банановое пюре

Бананы отличаются противомикробными, увлажняющими и питательными свойствами. Эти качества продукта помогут вам избавиться от сухости кожи головы.

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Разомните банан так, чтобы у вас получилось пюре. Добавьте в него несколько столовых ложек кокосового или оливкового масла и перемешайте продукты. Вотрите пюре в кожу головы, а через 10-15 минут смойте.

Йогурт и яйцо

Йогурт и яйца – это не только пищевые продукты, но и полезные средства для пилинга. Яичный белок защищает кожу головы и насыщает ее питательными элементами. Йогурт содержит кислоты, которые способствуют отшелушиванию.

Вам понадобится несколько столовых ложек биойогурта без сахара и добавок. Смешайте с ним хорошо взбитое яйцо. Помассируйте волосистую часть головы этим средством. Оставьте состав на 10 минут. Смывайте его прохладной или слегка теплой водой, иначе яйцо свернется и его будет трудно удалить.

Масло жожоба

Масло жожоба обладает отшелушивающими и противовоспалительными свойствами. Оно увлажняет и успокаивает кожу.

Это средство можно добавить в обычный шампунь для мытья волос. Чтобы получить увлажняющий и отшелушивающий эффект, вам понадобится всего несколько капель масла.

Авокадо

Авокадо содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Эти вещества увлажняют и защищают кожу головы.

Разомните мякоть авокадо и смешайте с несколькими каплями оливкового масла. Нанесите пюре на голову. Подождите 10-15 минут и смойте смесь.

Для усиления эффекта вы можете смешивать в равных частях мякоть авокадо и банановое пюре.

Заключение

Пилинг кожи головы – необходимая процедура, которую нужно проводить регулярно. Это поможет вам избежать сухости эпидермиса и получить здоровые волосы.