Запчасти – Личное мнение

Давненько не было новостей о мемуарах принца Гарри, и он снова их всем обеспечил.

«Меня привезли в мир на случай, если что-то случится с Вилли», — выдал Гарри.



Я — запчасть. Фото: Соцсети

Причём, не в том смысле, о котором вы сейчас подумали. Не заменить Уильяма на троне или у его подножия, а отдать почку.

Далее художественная фантазия Гарри разыгралась ещё сильнее. Он описал свою жизнь, как миссию — отвлекать, развлекать наследника и, в случае необходимости, дать ему запчасть.

Ну, какие там жизненно важные у людей органы, кроме почки? Часть печени например. Кровь, костный мозг. Это миссия в голове Гарри укреплялась воспитателями год за годом.

А Вилли, тем временем, бил Гарри — уронил на собачью миску. Тот, значит, готов был жизненный орган пожертвовать, а старшенький отлупил запасного.

В итоге, Гарри смылся за океан, и теперь не совсем понятно, что будет с престолонаследием, если Уильяму понадобится мозг и кровь.

Вдруг тогда Вилли помрёт, и кто станет королём по закону: сын короля Гарри или внук короля и сын Уильяма? Чрезвычайно запутанная династическая коллизия. С такой же ерунды началась история про Белую и Красную розы, и чем закончилась она — средневековая жуть.

Тогда в Англии сцепились наследнички Эдуарда Третьего — помните, я показывала картину, где он приносит оммаж Филлипу Шестому?

Так вот, в итоге династического спора погибли почти все представители правящей династии Плантагенетов и толпа пэров — кто в битвах, другие на эшафоте, третьи зачахли в казематах.

Единственное, что не рассказали Гарри, когда он фонтанировал мыслями о запчастях, так это то, что не факт его группа крови совпала бы с группой Уильяма.

Ну, а так, конечно, человек жил, представляя себя складом запчастей для будущего короля. Бедный Гарри. Бедная Меган — вдруг Уильяму понадобился бы самый главный орган Гарри.



Я — запчасть. Фото: Соцсети

Я говорю о сердце, которым Гарри любит Меган, а не что-то там, что пригодилось бы Кейт.

Гарольда заносит немного или ещё ничего?

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