 

Футболиста Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах

11.01.2023, 23:48, Разное
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На самого титулованного футболиста мира, бразильца Дани Алвеса, завели уголовное дело по обвинению в сексуальных домогательствах. Заявление подала испанка после инцидента в ночном клубе в Барселоне. Об этом сообщает Reuters. Имя заявительницы не разглашается. В данный момент спортсмен находится под следствием. Информацию подтвердили в суде Каталонии.

Девушка рассказала, что Алвес прикасался к ней под нижним бельем без ее согласия, когда она отдыхала с друзьями в ночном клубе. Футболист категорически опроверг все обвинения. Он подтвердил, что был на вечеринке, но подчеркнул, что ни до кого не домогался. 

Я танцевал и хорошо проводил время, не вторгаясь ни в чье пространство. Я не знаю, кто эта леди… Как я мог так поступить с женщиной? – заявил Алвес.

Алвес побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Бразилии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира. Ранее он играл за “Барселону”, а до этого — за “Сан-Паулу”, “Пари Сен-Жермен” и “Ювентус”. 


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