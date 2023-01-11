 

В сети появились первые кадры ромкома “При чем тут любовь?” с Лили Джеймс в главной роли

11.01.2023, 23:47, Разное
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Кинопрокатная компания “Вольга” представила кадры из романтической комедии “При чем тут любовь?” (в оригинале — “Whatʼs Love Got to Do with It?”). Главную роль в ленте исполнила Лили Джеймс, наиболее известная по фильму “Малыш на драйве”, второй части картины “Мамма Миа!” и сериалу “Война и мир”. 

Главная героиня ромкома Зои пытается найти любовь с помощью приложений для знакомств. Ее сосед и друг детства Казим в исполнении Шазада Латифа собирается следовать традициям и жениться на девушке, которую ему подобрали родители и которую он никогда не видел. Зои отправляется вместе с Казимом на его свадьбу, где планирует снять свой первый фильм. 

В актерский состав также вошли Шабана Азми, Асим Чаудри, Мим Шейх, Джефф Мирза, Иман Бужелуа, Мариам Хак и Синду Ви. Сценаристом и сопродюсером фильма стала Джемайма Хан. Картина появится в российских кинотеатрах. Посмотреть ее можно будет с 9 февраля.

Ранее Лили Джеймс изменилась до неузнаваемости для съемок в рекламе Versace. Актриса стала новым лицом модного дома. Решение было лишь делом времени – все последние выходы на красную ковровую дорожку у Лили были в нарядах именно этого бренда.


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