Французский историк – энергетический кризис, пенсионная реформа, инфляция — во Франции зреет социальный взрыв

Предстоящая пенсионная реформа, рост инфляции и стоимости энергии могут привести к новому витку общественного недовольства во Франции, отмечает в интервью Le Figaro французский историк и писатель Люк Мари. Однако судить о масштабах грядущего социального взрыва трудно, поскольку у протестующих пока нет общих требований, считает эксперт. Главное беспокойство внушает собеседнику издания атмосфера постоянного недоверия правительству и СМИ в обществе, которая рано или поздно, по его убеждению, выльется в крупное народное восстание.

Предстоящая пенсионная реформа, рост инфляции и стоимости энергии — все ингредиенты собраны, чтобы социальный котёл во Франции закипел, по крайней мере в теории, считает в интервью Le Figaro французский историк и писатель Люк Мари. Тем не менее, хотя на сегодняшний день протестными настроениями охвачены представители множества профессий, от врачей до пекарей, у них нет общих лозунгов, а значит, о возможности революции в национальных масштабах говорить пока не приходится, отмечает собеседник издания.

«Другими словами, разгневанные коллективы не обязательно являются синонимами коллективного гнева», — подчёркивает писатель. Кроме того, социальные взрывы редко происходят согласно прогнозам СМИ, напоминает историк, приводя в пример неожиданно начавшуюся революцию 1917 года в России.

Хотя пока забастовки во Франции не приобрели массового характера, транспорт не парализован, а бензин не нормируется, безудержная инфляция может вызвать другие проблемы, такие как прекращение государственной помощи местным органам власти, что приведёт к череде увольнений и новой вспышке недовольства.

Для всплеска социальных волнений было, может быть, достаточно одной искры, такой как оплошность правительства, неловкое заявление или жест. На данный момент власть рассматривает худший сценарий и предпринимает некоторые шаги, чтобы «обезвредить социальную бомбу», считает эксперт. Однако принимаемые меры, на его взгляд, недостаточно решительны, чтобы сорвать формирование масштабного протестного движения.

Очевидно, что самым большим камнем преткновения является будущая пенсионная реформа, отмечает собеседник газеты, называя это событие «бомбой замедленного действия». При этом историк не считает, что общественный гнев в отношении реформы приведёт к революции или гражданской войне, напоминая, что государственный переворот нельзя совершить, пока правоохранительные органы лояльны правительству.

Даже больше, чем инфляция и социальные последствия конфликта на Украине, эксперта беспокоит «атмосфера постоянного недоверия к политическому миру и СМИ». «Единственная уверенность, которую можно иметь, заключается в следующем: борьба за власть заложена в ДНК французов. Рано или поздно вспыхнет крупное народное восстание, но о его дате ещё никто не знает…» — прогнозирует Мари.