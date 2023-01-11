Польский депутат – в отличие от Варшавы Берлин лишь делает вид, что помогает Украине

Несмотря на громкие заявления помощь Берлина Киеву ничтожна, считает евродепутат Рышард Чернецкий. В своей статье для Tysol он объясняет, что пока что Германия учитывает в своей статистике обещанную, а не реальную помощь, а после окончания украинского конфликта и вовсе намерена «реанимировать отношения» с Москвой, пишет Tysol.



АР

«Украина, никто тебе не даст столько, сколько обещает немец», — иронизирует в своей статье евродепутат от Польши Рышард Чарнецкий. Политик обвиняет Германию в притворстве, которая, впрочем, как и весь ЕС, только лишь обещает помощь Украине в борьбе с Россией, но на деле практически ничего не делает. Он указывает на то, что немецкие институты в своих сводках о масштабах предоставленной Киеву поддержке учитывают не только оказанную помощь, но и обещанную. «В таком случае статистика выглядит весьма показательно, а Берлин и вовсе опережает Варшаву (тсс!), что, конечно же, полный абсурд», — подчёркивает он.

В статье евродепутат рассказывает, что в финансовом плане масштабы военной помощи, которую Германия оказывает Украине, в четыре раза меньше, чем со стороны Варшавы. «В плане тяжёлой военной техники, в которой больше всего нуждаются украинцы, подавляющее преимущество Республики Польша над ФРГ налицо. Итак, Польша передала целых 260 танков — а Германия… ноль! Просто-напросто ноль. Что касается боевых машин, то польская сторона направила в Киев 40 штук, а немцы… ноль. Что касается 122-мм гаубиц, то мы передали нашему восточному соседу 20 штук — а Берлин, конечно, как всегда… ноль», — перечисляет он.

По мнению политика, по некоторым позициям Германия даже может чем-то похвастаться, но всё равно не в состоянии достичь уровня помощи, оказываемой Польшей. «Следовательно, мы на самом деле помогаем Украине, а Германия лишь имитирует помощь», — констатирует Чарнецкий. Он уверен, что такая поведенческая модель связана с тем, что после окончания украинского конфликта Берлин планирует как можно быстрее реанимировать отношения с Москвой в качестве ключевого партнёра ЕС и Германии в Европе и Евразии. С другой стороны, она объясняется тем, что вопреки видимости Олаф Шольц внимательно прислушивается к настроениям немецкого общества. Чернецкий отмечает, что немцы совершенно иначе воспринимают помощь Украине, нежели щедрые поляки. «Существует только один момент в этом деле, где Германия кладёт нас на лопатки: она хвалится этой помощью, а мы, к сожалению, нет», — сетует он.

Более того, он отмечает, что даже гуманитарную помощь Берлин умудряется «класть в мешок с надписью «военная помощь». «Это манипуляция, похожая на ту, которая имела место во время COVID-19, когда в Германии была одна из самых низких статистик по смертности, потому что она не включала в число умерших из-за пандемии тех, у кого были сопутствующие болезни…» — напоминает он.