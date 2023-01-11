Парламент — место для доноса

Эмилию Слабунову обвинили в дискредитации армии. Дело возбудили по доносу коллеги-депутата.



Эмилия Слабунова. Фото: соцсети

После новогодних каникул в Петрозаводский городской суд поступило дело о «дискредитации Вооруженных Сил РФ», возбужденное против депутата Законодательного собрания Карелии от партии «Яблоко» (и ее экс-председателя) Эмилии Слабуновой. Она оказалась не только первым карельским парламентарием, которого сотрудники правоохранительных органов решили привлечь к административной ответственности за высказывания, но и первым депутатом за всю историю Законодательного собрания Карелии, на которого написал донос коллега за выступление на самом обычном заседании парламентского комитета.

Речь идет о депутате ЗС от «Единой России» Леониде Лиминчуке, который и прежде подвергал критике едва ли не каждую публичную реплику Эмилии Слабуновой в стенах республиканского парламента.

В карельскую политику он пришел из аптечного бизнеса и довольно быстро приобрел влияние в региональном политсовете «Единой России». В 2016 году был избран депутатом Законодательного собрания Карелии по партийному списку и стал одним из самых жестких критиков либеральной оппозиции. В 2021 году Лиминчук повторно прошел в республиканский парламент по списку «Единой России» и возглавил депутатский комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ.

В 2022 году Леонид Лиминчук оказался самым богатым депутатом ЗС РК: его задекларированный доход за 2021 год составил более 202 млн рублей. Сам Лиминчук объяснил свое богатство продажей имущественного комплекса в Петрозаводске.

Выступление Слабуновой на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике 27 сентября прошлого года заставило единоросса Лиминчука настрочить жалобу на политического оппонента сразу во все силовые структуры и надзорные органы: ФСБ, МВД, Следственный комитет и прокуратуру. Поводом для этой жалобы послужили слова депутата Слабуновой, произнесенные ею во время обсуждения вопроса об обеспечении информационной безопасности детей:

«Важно, чтобы строились школы, и на те налоги, которые зарабатывают их родители, и они поступают в бюджет, чтобы эти налоги тратились не на военные операции <…>, а на строительство школ, чтобы детям не приходилось учиться в две смены, а в некоторых регионах — и в три».

Кроме того, депутат от «Единой России» Лиминчук указал в своем заявлении в правоохранительные органы, что его коллега по Законодательному собранию Карелии разместила в собственном телеграм-канале заявление партии «Яблоко» «О неотложных мерах по предотвращению возможного ядерного конфликта». «Считаю, что указанные действия Слабуновой Э.Э., носящие публичный, открытый и вызывающий характер, дискредитируют решения высших государственных органов страны, принятые в строгом соответствии с их компетенцией и в установленном законом порядке, направлены против безопасности Российской Федерации, а также на воспрепятствование использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов нашей страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — написал депутат Лиминчук.

Леонид Лиминчук. Фото: соцсети

Получив это заявление, сотрудники Управления ФСБ РФ по Республике Карелия решили привлечь в качестве эксперта доцента кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений Петрозаводского университета Александра Ильина, который является к тому же председателем Российского общества политологов. Как следует из протокола опроса господина Ильина, он три дня изучал стенограмму выступления депутата Слабуновой на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике 27 сентября прошлого года, после чего пришел к следующему выводу:

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«В заключение своего выступления Слабунова Э.Э. призывает не тратить налоги на специальные военные операции, а перенаправить их на строительство школ, что является призывом не финансировать СВО, не признавать важность задач ВС Российской Федерации при выполнении СВО, таким образом, дискредитируя действия ВС РФ при выполнении СВО по защите интересов Российской Федерации (денацификации и демилитаризации Украины)».

Политолог Ильин утверждает, что высказанное депутатом Слабуновой в рамках парламентской дискуссии мнение о необходимости перенаправить бюджетные средства на строительство школ является «дискредитацией» действий российской армии по «денацификации и демилитаризации Украины». Однако заслуживает внимания и то, как доцент ПетрГУ, которого уже не первый раз привлекают в качестве эксперта сотрудники ФСБ (например, он же фигурирует в уголовном деле о дискредитации армии против 77-летней пенсионерки МВД Татьяны Савинкиной), обосновывает свой вывод:

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«Слабунова Э.Э. является членом политической партии «Яблоко». Одним из программных требований данной партии является отказ от участия РФ в вооруженных конфликтах за рубежом <…>, в том числе прекращение вмешательства во внутренние дела Украины. Партийная позиция выражена в статье «Мирный план Явлинского Г.А. по урегулированию конфликта на Донбассе».

Получается, что депутата парламента Карелии от «Яблока» хотят привлечь к административной ответственности за позицию партии, деятельность которой в РФ не запрещена, и за ее личные убеждения. Косвенным подтверждением этому является и то, что одновременно с делом Слабуновой в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга поступило такое же административное дело о «дискредитации Вооруженных Сил РФ», возбужденное против другого известного «яблочника» — депутата Законодательного собрания СПб Бориса Вишневского.

По словам Эмилии Слабуновой, дата рассмотрения ее дела еще не назначена. Но сама депутат готова и в суде отстаивать то, о чем говорила в своем выступлении на заседании парламентского комитета.

«Всю жизнь я детей учила и воспитывала, теперь буду в суде защищать возможность защищать их интересы, для чего меня, собственно, и выбрали депутатом их родители», — подчеркнула карельский парламентарий.

Валерий Поташов

Карелия

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