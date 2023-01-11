Зампредседателя Курултая Башкирии Ахмадинуров: Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер после продолжительной болезни, сообщил заместитель председателя Курултая республики Рустем Ахмадинуров.
Ахмадинуров сообщил, что Рахимов скончался после тяжелой продолжительной болезни, передает ТАСС.
В пресс-службе главы Башкирии подтвердили информацию о смерти Рахимова, уточнив, что экс-глава региона скончался 11 января, передает РИА «Новости».
Напомним, 15 июля 2010 года Рахимов ушел в досрочную отставку с поста главы Башкирии.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет