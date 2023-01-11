 

Зампредседателя Курултая Башкирии Ахмадинуров: Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

11.01.2023, 23:24, Новости дня
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Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер после продолжительной болезни, сообщил заместитель председателя Курултая республики Рустем Ахмадинуров.

Ахмадинуров сообщил, что Рахимов скончался после тяжелой продолжительной болезни, передает ТАСС.

В пресс-службе главы Башкирии подтвердили информацию о смерти Рахимова, уточнив, что экс-глава региона скончался 11 января, передает РИА «Новости».

Напомним, 15 июля 2010 года Рахимов ушел в досрочную отставку с поста главы Башкирии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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