Зампредседателя Курултая Башкирии Ахмадинуров: Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер после продолжительной болезни, сообщил заместитель председателя Курултая республики Рустем Ахмадинуров.

Ахмадинуров сообщил, что Рахимов скончался после тяжелой продолжительной болезни, передает ТАСС.

В пресс-службе главы Башкирии подтвердили информацию о смерти Рахимова, уточнив, что экс-глава региона скончался 11 января, передает РИА «Новости».

Напомним, 15 июля 2010 года Рахимов ушел в досрочную отставку с поста главы Башкирии.

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