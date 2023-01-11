Видео: Опасная игра Пашиняна против России
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Руководство Армении отказалось принять учения ОДКБ и намекнуло, что российские миротворцы ему больше не нужны. Это следствие провокаций, за которыми, с одной стороны, стоят турки и азербайджанцы, с другой – американцы и французы, влияющие на Пашиняна. Россию хотят выдавить из Закавказья и ради этого готовы пожертвовать Арменией.
Теги:
США
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НАТО
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Франция
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ОДКБ
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Турция
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Армения
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Азербайджан
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Карабах
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Кавказ
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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