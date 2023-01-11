 

Видео: Опасная игра Пашиняна против России

11.01.2023, 23:24, Новости дня
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Руководство Армении отказалось принять учения ОДКБ и намекнуло, что российские миротворцы ему больше не нужны. Это следствие провокаций, за которыми, с одной стороны, стоят турки и азербайджанцы, с другой – американцы и французы, влияющие на Пашиняна. Россию хотят выдавить из Закавказья и ради этого готовы пожертвовать Арменией.

Теги: 

США
,
НАТО
,
Франция
,
ОДКБ
,
Турция
,
Армения
,
Азербайджан
,
Карабах
,
Кавказ

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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