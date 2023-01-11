 

В результате столкновения автобуса с грузовиком «КамАЗ» под Армавиром в Краснодарском крае погиб человек

11.01.2023, 23:15, Новости дня
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В результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком «КамАЗ» под Армавиром в Краснодарском крае погиб человек, сообщили в региональном оперативном штабе.

В региональном оперативном штабе сообщили, что в 17.50 мск на 157-м км трассы Р-217 в районе Армавира произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса с «КамАЗ». В результате ДТП один человек погиб, шестеро пострадали, передает ТАСС.

Позже в администрации Армавира уточнили, что в результате ДТП один человек погиб и семеро получили травмы, трое пострадавших находятся в реанимации, за их жизни борются врачи. Там также рассказали, что водитель автобуса попал в медучреждение с травмой позвоночника, водитель «КамАЗа» отделался ушибами. Как сообщили в администрации, одна из пассажирок автобуса в результате ДТП получила перелом основания черепа и впала в кому, в 18.15 врачи зафиксировали клиническую смерть, однако через 10 минут им удалось вернуть женщину к жизни.

Напомним, в декабре минувшего года автобус, перевозивший группу детей из Новосибирска в Барнаул, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем «КамАЗ», в результате пострадали трое детей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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