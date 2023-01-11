Газпром сообщил о контактах с китайской CNPC по поводу газопроводов «Союз Восток» и «Сила Сибири»

Газпром и китайская CNPC обсудили ключевые направления сотрудничества на 2023 год, в том числе проект поставок газа по дальневосточному маршруту и проектирование газопровода «Союз Восток» через Монголию, говорится в сообщении российского холдинга.

В российском холдинге сообщили, что участники заседания рассмотрели итоги совместной деятельности в 2022 году, отметили надежность поставок газа в Китай по восточному маршруту – газопроводу «Сила Сибири» – и обсудили планы по ключевым направлениям сотрудничества на 2023 год, передает ТАСС.

В Газпроме сообщили, что участники заседания уделили особое внимание реализации договоренностей о поставках газа по дальневосточному маршруту – второму долгосрочному договору Газпрома и CNPC на поставку российского трубопроводного газа, заключенному в феврале 2022 года. Стороны констатировали, что работа по проекту идет по графику.

Кроме того, представители Газпрома проинформировали китайских коллег о ходе проектирования газопровода «Союз Восток» для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии. Компании также согласовали проведение плановых профилактических работ на газопроводе «Сила Сибири» весной и осенью 2023 года. Помимо этого, Газпром и CNPC обсудили сотрудничество в области подземного хранения газа.

Напомним, в октябре минувшего года президент РФ Владимир Путин анонсировал начало строительства газопровода «Сила Сибири – 2» и его монгольского участка «Союз – Восток».

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