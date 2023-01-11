 

“Люди устанут” – психанувший SHAMAN объявил об отказе от песен

11.01.2023, 23:05, Разное
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Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярославл Дронов) обрел сумасшедшую популярность и всенародную любовь всего за несколько месяцев. До этого сладкоголосый парень участвовать в шоу “Голос” на Первом канале, но так много народу его не знало.

Когда некоторые артисты начали критиковать Россию и покидать страну, Шаман напротив занял патриотическую позицию и те самым занял сиво нишу, став популярным и востребованным исполнителем. Однако мало кто знает, что Шаман является композитором и сам пишет песни.

Несмотря на это, многие знают лишь его каверы. Судя по всему, это надоело артисту, и он решил показать свой истинный талант. Именно поэтому Shaman психанул и решил постепенно отказаться от каверов на своих концертах и постепенно перейти на собственные хиты, которые он пишет регулярно. Таким образом собственные композиции рано или поздно вытеснят каверы. Да и петь одно и то же уже просто нереально.

“От каких-то песен в концертной программе я вынужден буду отказываться. Потому что невозможно исполнять все песни. Это будет уже концерт не на два часа, а на четыре. Но так — нереально. Люди устанут”, – приводит слова певца Shaman Пятый канал.


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