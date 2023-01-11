 

“Тебя любят”: народ молится за тяжелобольного партнера Навки

11.01.2023, 23:05, Разное
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Накануне стало известно о том, что олимпийский чемпион Роман Костомаров, который выступал в паре с фигуристкой Татьяной Навкой, был срочно госпитализирован с пневмонией. Как пишут СМИ, спортсмен подключен к аппарату ИВЛ. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Состояние фигуриста оценивается как тяжелое, уточняют “Вести Подмосковья”.

Партнера Навки поддерживают близкие и друзья. Так, на сообщение о госпитализации Костомарова отреагировала певица Наталья Подольская, которая, как и Роман, принимала участие в шоу “Ледниковый период”. “Я уверена, ты справишься! Очень много людей тебя любят и молятся за тебя!”, – написала артистка, сделав публикацию в популярной соцсети.

Скорейшего выздоровления пожелала Костомарову и тренер Татьяна Тарасова. По ее словам, Романа ставят на ноги выдающиеся врачи. К пожеланиям присоединяются и многочисленные поклонники олимпийского чемпиона, партнера Навки. “Молимся за вас!”, “Быстрее выздоравливайте!”, “Желаем вам здоровья!”, – пишет народ в Сети.

Напомним, Татьяна Навка и Роман Костомаров завоевали золото на Олимпийских играх в Турине 17 лет назад. Несмотря на то, что сейчас спортсмены считаются бывшими партнерами, они иногда выступают вместе в рамках различных проектов.


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