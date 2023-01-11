Xiaomi представила пылесос для сбора и уничтожения пылевых клещей

Компания Xiaomi представила устройство MIJIA Mite Eliminator Pro, которое предназначено для улавливания и уничтожения пылевых клещей. Об этом пишет Gizmochina.

Гаджет выглядит как ручной пылесос, с насадкой, которая собирает паразитов и пыль. Его мощность составляет 400 Вт. Роликовая щетка может использоваться для чистки подушек, матрасов и мягких поверхностей. Она способна совершать 48 000 оборотов в час. Уникальная конструкция щеток позволяет сохранять текстуру тканей, стирая их с минимальными повреждениями.

Кроме того, он оснащен экраном и ультрафиолетовыми лампами, а также двигателем с мелкими внутренними компонентами. Специальные ультразвуковые волны уничтожают клещей, застрявших в совке. MIJIA Mite Eliminator Pro стоит 379 юаней, или около 3,9 тыс. рублей.