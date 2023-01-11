Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, которое удаляет эту функцию из старой ОС. Это произошло в день, когда Windows 7 больше не поддерживается. Об этом рассказал Neowin.

Secure Boot – это новая функция. Она является частью системы UEFI, которая включает в себя параметры безопасности, используемые для защиты предустановленного программного обеспечения. Secure Boot предотвращает установку в Windows любых программ, не лицензированных Microsoft, производителями ноутбуков и ПК.

Neowin назвал решение Microsoft включить Secure Boot в “умирающую Windows 7” странным и неожиданным. Реализация этой функции также была поставлена под сомнение журналистами. Neowin утверждает, что Windows 7 зависает при перезагрузке компьютера после активации Secure Boot. По мнению журналистов, проблема вызвана тем, что драйверы выхода VGA не обновлены для Windows 7.