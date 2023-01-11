Депутат Попов заявил, что в ИТ-отрасли не хватит кадров, даже если все, кто ушел, вернутся обратно

Проблема нехватки ИТ-специалистов в РФ не решится возвращением уехавших ИТ-специалистов. Поэтому РФ должна привлекать в страну иностранцев. Евгений Попов, телеведущий, заявил, что является заместителем председателя Комитета Госдумы по информационным технологиям, информационной политике и связи. Так он прокомментировал информацию Министерства цифрового развития о том, что готовится комплекс мер по возвращению IT-специалистов, покинувших Россию.

Попов отметил, что государственная поддержка рассчитана “на долгосрочную перспективу”, а РФ остро нуждается в ИТ-специалистах. “Дело не только в тех ИТ-специалистах, которые уехали. У нас все равно не хватит ИТ-специалистов, если они все уедут. В этой отрасли наблюдается острая нехватка кадров, число которых исчисляется сотнями тысяч. Один из примеров – компания VK. Ее представители заявили, что имеется тысяча свободных рабочих мест. Это всего лишь одна ИТ-компания. Очень важно привлечь в отрасль новые кадры. Создаются бюджеты, реализуются государственные программы, проводится бесплатное обучение, в том числе IT-специальностям. Хотя мы знаем, что они будут обучены, но на это требуется время и острая необходимость. Замечательно, что наш комитет сотрудничает с Министерством цифровых технологий в этом направлении”, – он сказал, что РФ будет внимательно изучать эти предложения и вносить свои.

Попов считает, что для решения проблемы кадров в ИТ-индустрии необходимы комплексные решения. Это включает в себя и привлечение иностранной рабочей силы. Хотя комплексные предложения необходимы, они не должны ограничиваться только теми, кто уехал. Эти предложения должны быть направлены на привлечение тех, кто хочет стать частью отрасли. Это могут быть не только россияне, но и иностранные работники. Хотя очевидно, что в нынешних условиях найти иностранных работников будет непросто, это не значит, что мы не должны пытаться. Хотя мы понимаем, что рынок СНГ может быть хорошим местом для ИТ, одного этого недостаточно”. Он пояснил, что проблема в этом секторе существует во всем мире, и ее необходимо решать.

Попов заявил, что тема введения отсрочки от армии для ИТ-специалистов – это вопрос, который требует широкого обсуждения.

“Нужен ли нам отдельный закон, я не знаю. Это важно обсуждать, думать и дискутировать. Это область для обсуждения. Общество должно подумать, есть ли серьезные требования со стороны общества. Тем не менее, это все еще предмет для широкого обсуждения. Юристы должны оценить, нужна ли законодательная консолидация. Иными словами, вопросы в моих делах, связанных с нарушением мобилизации, были решены после запросов и обращений делегатов. Они и сегодня решаются”, – сказал депутат.

11 января 2011 года “Коммерсантъ”, сообщая о представителях ИТ-отрасли, заявил, что Министерство цифровых технологий готовит меры по возвращению ИТ-специалистов из России. Газета сообщает, что они могут включать отсрочку от службы в армии, поскольку закон пока этого не позволяет. Источники “Коммерсанта” в правительстве заявили, что хотя окончательного пакета мер по возвращению ИТ-специалистов нет, они “будут приняты в ближайшее время”.